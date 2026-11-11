O Real Madrid recebeu uma novidade que pode reforçar suas chances na disputa pela contratação do meio-campista da seleção da Espanha, durante a próxima janela de transferências de inverno, depois que um de seus possíveis concorrentes recuou da ideia de contratar o jogador.

De acordo com o que revelou o jornalista Antonio Ruiz, no programa de rádio "El Partidazo", da rede "Cope", fontes do Atlético de Madrid negaram a existência de qualquer negociação ou intenção de contratar Zubimendi em janeiro de 2027, desmentindo assim as informações que colocavam o clube madrilenho entre os interessados em obter seus serviços.

A posição do Atlético representa uma reviravolta marcante no caso do jogador, especialmente depois que o jornal britânico "Independent" apontou ontem para o interesse de Real Madrid, Chelsea e Atlético de Madrid em contratá-lo, diante da possibilidade de sua saída do Arsenal por causa da redução de seu papel nos planos do técnico Mikel Arteta.

Chelsea é o principal concorrente do Real Madrid

Apesar da desistência do Atlético de Madrid, a disputa pela contratação de Zubimendi não será fácil, já que a reportagem da "Cope" revelou que o Chelsea seria o destino mais provável do jogador, caso decida deixar o Arsenal, diante da convicção que o técnico Xabi Alonso tem nele desde o período em que trabalharam juntos na Real Sociedad.

Isso coloca o clube londrino em uma posição relativamente adiantada, enquanto o Real Madrid pode encontrar uma oportunidade de agir para trazer o jogador de volta ao Campeonato Espanhol, depois que ele deixou a Real Sociedad no verão de 2025 para se juntar ao Arsenal.

60 milhões de libras esterlinas complicam o negócio

O principal obstáculo para os clubes interessados está nas exigências financeiras do Arsenal, já que a "Independent" afirmou que o clube inglês não estará disposto a abrir mão de Zubimendi por menos de 60 milhões de libras esterlinas, que foi o valor pago para contratá-lo da Real Sociedad.

As chances de saída do meio-campista espanhol aumentam diante da abundância de opções à disposição de Arteta, especialmente após a contratação do brasileiro Bruno Guimarães por 85 milhões de libras esterlinas no verão passado, e da recente aposta do técnico em Guimarães e Declan Rice no meio-campo.

O futuro de Zubimendi também está ligado aos planos ofensivos do Arsenal, já que Arteta deseja contratar um ponta veloz capaz de avançar com a bola, e o clube pode precisar concretizar uma grande venda para disponibilizar o financiamento necessário para o negócio.

E enquanto o Real Madrid aguarda a posição do jogador, a negativa do Atlético de Madrid quanto ao seu interesse reduz o número de possíveis concorrentes dentro da capital espanhola, mas não dá ao clube merengue uma vantagem decisiva, diante da entrada firme do Chelsea nas possíveis negociações e da esperada firmeza financeira por parte do Arsenal.