O espanhol Xabi Alonso, novo treinador do Chelsea, revelou os contornos de seu plano para recuperar o melhor nível do astro da equipe, Cole Palmer, ao longo da nova temporada, garantindo que o brilho do jogador é uma condição essencial para o sucesso de todo o time.

Palmer (24 anos) havia apresentado níveis excepcionais em suas duas primeiras temporadas com a camisa do Chelsea em Stamford Bridge, antes de seu rendimento cair e de ser afetado por perda de condição física e lesões durante a temporada 2025-2026. Essa queda o levou a ser deixado de fora da lista da seleção inglesa que participou recentemente da Copa do Mundo, apenas dois anos depois de marcar um gol famoso pelos Três Leões na final da Eurocopa de 2024.

Depois de cumprir um período completo de pré-temporada sob o comando de Alonso, o técnico espanhol foi questionado, antes do duelo de estreia do Chelsea contra o Fulham na Premier League na segunda-feira, sobre como reativar as energias do jovem jogador, e respondeu em declarações citadas pelo jornal britânico "Daily Mail": "O primeiro passo tem que ser totalmente físico; o jogador precisa se sentir completamente recuperado e estar 100% pronto para conseguir dar o máximo dentro de campo".

Alonso acrescentou, explicando as dimensões de seu plano: "Assim que ele atingir essa prontidão e esse alto nível físico, vem o papel da confiança em si mesmo; ele precisa sentir a eficiência do sistema, aproveitar seu estilo de jogo e compreender suas responsabilidades táticas. Cole é um jogador verdadeiramente excepcional, e se quisermos apresentar um Chelsea grandioso, precisamos ver Cole em seu melhor momento. Por isso trabalhamos para construir uma estrutura tática forte e estável que garanta que a bola chegue a ele nos espaços e momentos certos, e então ele mesmo fará a diferença no desempenho".

Palmer já havia abordado anteriormente sua exclusão da Copa do Mundo, garantindo que essa marginalização lhe deu uma grande motivação para provar sua capacidade novamente. Ele também revelou o empenho de Alonso em manter contato com ele e oferecer apoio psicológico assim que o técnico Thomas Tuchel anunciou sua exclusão do elenco da seleção, um gesto que recebeu grande reconhecimento por parte do jogador.

Sobre a natureza das primeiras conversas que tiveram entre si, Alonso disse: "Eu disse a ele que esta temporada representa um marco decisivo para todos, e que ele pode deixar uma marca enorme neste grande ano que buscamos conquistar. Mas, mais importante do que isso, eu queria que ele se sentisse confiante e aproveitasse o futebol que ele apresenta, e é dever de todos nós ajudá-lo a chegar a isso".

Por sua vez, Palmer confirmou sua recuperação completa das lesões, admitindo que disputou várias partidas na temporada passada sob o efeito de dores na região do púbis e que "não deveria ter jogado naquele momento". Palmer disse: "Sinto-me em ótimas condições agora; as sete semanas que tive de férias no verão contribuíram enormemente para eu recuperar minha forma, e estou totalmente pronto para recomeçar".

Vale lembrar que o Chelsea inicia sua movimentada trajetória na temporada 2026-2027 enfrentando o Fulham fora de casa na segunda-feira, antes de receber o Luton Town na segunda rodada da Copa da Liga na quinta-feira, e depois encarar o Brighton no domingo pela Premier League.