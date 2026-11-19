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O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, recebeu uma boa notícia no treino desta quinta-feira: recuperou um de seus defensores, o que ameniza a crise de falta de opções na defesa enfrentada pelo Barça nos últimos tempos.

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Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Jules Koundé vem evoluindo bem na recuperação da grave entorse no tornozelo sofrida contra o Real Betis.

O lateral francês treinou nesta quinta-feira com os companheiros pela primeira vez desde a lesão.

Com o jogador francês de volta aos treinos com o grupo, o desafio agora é reintegrá-lo ao elenco de Hansi Flick. A comissão técnica do treinador alemão e o departamento médico tentarão prepará-lo para a partida contra o Villarreal, pela LaLiga, marcada para o próximo domingo, ou, se necessário, para o duelo contra o Sabah, de Baku, na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões, caso considerem que ele não tem condições físicas de enfrentar o Villarreal.

O Barcelona também acompanha a situação de Pau Cubarsí, que sofreu um estiramento no músculo iliopsoas, o que o torna dúvida para a partida contra o Villarreal, embora sua participação não esteja totalmente descartada. A presença do zagueiro dependerá de sua condição física e do tempo de descanso que Flick quiser lhe dar.

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Frenkie de Jong não terá nenhum problema para jogar no domingo. Ele sentia dores na coxa, mas o técnico Xavi Hernández o liberou para atuar na partida entre Holanda e Alemanha, pela Liga das Nações.

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Jogos duros pela frente para o Barcelona

O Barcelona entra em uma fase congestionada da temporada, com uma sequência de confrontos seguidos em mais de uma frente, em um calendário que dá a Hansi Flick e a seus jogadores apenas curtos intervalos para respirar, em meio a desafios físicos e técnicos cada vez mais difíceis, já que o time continua sofrendo com as lesões.

A equipe catalã começa essa maratona no próximo domingo, quando recebe o Villarreal no Spotify Camp Nou, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, antes de viajar ao Azerbaijão para enfrentar o Sabah, de Baku, na quarta-feira, 25 de novembro, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

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A viagem ao Azerbaijão será a mais longa do Barcelona fora de casa neste ano, o que aumenta o desgaste físico dos jogadores, antes do retorno ao Campeonato Espanhol diante do Deportivo La Coruña, em 29 de novembro, no terceiro jogo da equipe em uma única semana e o segundo seguido como visitante.

Os testes não param por aí: o Barcelona abre o mês de dezembro com um confronto de peso contra o Atlético de Madrid, em 2 de dezembro, no Camp Nou, em partida antecipada da 23ª rodada do Campeonato Espanhol, por causa dos compromissos da Supercopa da Espanha, marcada para fevereiro de 2027.

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Três dias depois, a equipe recebe o Celta de Vigo, em 5 de dezembro, antes de encarar o Manchester City em um aguardado duelo europeu no dia 8 do mesmo mês, pela sexta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

O Barcelona encerra a sequência de sete jogos em 21 dias contra o Málaga, fora de casa, em 12 ou 13 de dezembro, em partida cujo horário ainda não foi definido oficialmente.

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Depois dessa maratona, os comandados de Flick não terão um longo período de descanso, já que a estreia na Copa do Rei os espera entre 15 e 17 de dezembro, pela fase de 32 avos de final, contra um adversário ainda não definido.

A última parada do Barcelona em 2026 será diante da Real Sociedad, no Camp Nou, em 19 ou 20 de dezembro, pelo Campeonato Espanhol.