Alívio duplo no Barcelona: Flick aguarda surpresa inesperada

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Os cálculos do Barcelona para a próxima etapa já não estão ligados apenas aos resultados da equipe, mas também à sua capacidade de recuperar peças influentes em um momento sensível da temporada, depois que as lesões se impuseram às opções de Hansi Flick e colocaram o meio-campo diante de testes difíceis.

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Disse o jornal espanhol AS que o processo de recuperação de Rodri, meio-campista do Barcelona, está acontecendo melhor do que o esperado, depois que o jogador mostrou uma evolução positiva em seu programa de reabilitação, o que levou o departamento médico a reconsiderar a data definida para o seu retorno, com a possibilidade de encurtar o período de sua ausência em alguns dias e lhe dar a chance de voltar às competições antes da data que estava prevista inicialmente.

O internacional espanhol havia sofrido uma lesão no bíceps femoral da coxa direita no dia 3 de novembro deste ano, durante o confronto com o Aston Villa na Liga dos Campeões da Europa. Apesar de o comunicado médico divulgado pelo Barcelona na ocasião não ter incluído um período determinado de ausência, os primeiros vazamentos de dentro do clube indicaram a possibilidade de ele ficar afastado dos gramados por um período entre quatro e cinco semanas.

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Com base nessas estimativas, começou-se a falar sobre a possibilidade de retorno de Rodri no dia 8 de dezembro, coincidindo com o confronto diante de seu ex-clube, o Manchester City, no estádio Spotify Camp Nou, pela sexta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, mas a evolução de sua recuperação mudou as contas de forma positiva.

Data provável para o retorno de Rodri

Segundo o jornal AS, a nova data colocada para o retorno de Rodri é o dia 2 de dezembro, quando o Barcelona recebe o Atlético de Madrid em uma partida antecipada em relação à sua data no Campeonato Espanhol, por causa dos compromissos das duas equipes com a Supercopa da Espanha.

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O Barcelona não descarta que Rodri receba a liberação médica alguns dias antes dessa data, com a possibilidade de incluí-lo na lista do time no confronto com o Deportivo no dia 29 de novembro, para lhe dar a chance de participar por alguns minutos limitados e recuperar o ritmo de jogo gradualmente, antes do teste mais difícil diante do Atlético de Madrid.

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As previsões dentro do clube apontam para a possibilidade de o jogador estar pronto para atuar como titular diante dos Colchoneros, caso o processo de recuperação continue nos ritmos atuais e não apareça nenhuma recaída.

Dani Olmo também se aproxima do retorno

O otimismo dentro do Barcelona não se limita ao caso de Rodri, pois predomina um clima de confiança em relação à condição de Dani Olmo para voltar aos gramados diante do Villarreal, na primeira partida da equipe após o fim do atual período de paralisação por causa das datas Fifa.

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Olmo se lesionou no adutor esquerdo durante o confronto com o Paris Saint-Germain no dia 20 de outubro passado, e as previsões indicam a possibilidade de seu retorno após um período de ausência de um mês, em consonância com as estimativas iniciais que definiram o tempo de sua recuperação.

Dessa forma, Flick pode conseguir recuperar todas as suas opções no meio-campo nos próximos dias, já que aguarda o retorno de Olmo com a retomada das competições após a paralisação por causa das datas Fifa, enquanto Rodri, de acordo com a nova data provável, só ficará de fora dos confrontos diante do Villarreal, no Campeonato Espanhol, e do Sabah do Azerbaijão, na Liga dos Campeões da Europa, antes de se tornar candidato a voltar diante do Atlético de Madrid.

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