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Alguém consegue parar o Barcelona? Simeone prepara a resposta no Metropolitano

Barcelona
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
H. Flick
D. Simeone
Espanha
Alemanha
Argentina

O Barça quer devorar o Atlético, e o segundo prepara a emboscada!

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Quando o ataque mais forte da Espanha encontra a melhor defesa do país, o resultado só pode ser um confronto de peso. É assim que se desenha o clássico aguardado no estádio Riyadh Air Metropolitano, no próximo domingo, quando o Barcelona visita o Atlético de Madrid em uma partida que pode redesenhar o mapa da liderança do Campeonato Espanhol.

O jogo não tem apenas o caráter de três pontos, mas é um embate direto entre duas filosofias opostas: um time que só conhece o ataque e outro que construiu sua glória na solidez defensiva.

Ataque arrasador: 46 gols em 11 partidas

O Barcelona entra no confronto com o ataque mais forte de LaLiga, sem rival à altura; os blaugranas marcaram 46 gols em apenas 11 partidas, com uma média impressionante de 4,18 gols por jogo, superando o Atlético de Madrid por uma diferença de 24 gols completos.

O chamativo é que a força do Barcelona não depende de um único jogador, mas de um sistema ofensivo completo, segundo o "Mundo Deportivo"; 13 jogadores diferentes se revezaram na marcação de gols no campeonato, uma prova clara da variedade de soluções ofensivas do técnico Hansi Flick.

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08 de nov. de 2026

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Raphinha lidera a lista de artilheiros do time com 15 gols, seguido pela joia Lamine Yamal, com dez gols, depois Fermín López, com cinco gols, e Gabriel Jesus, com três gols; Gordon e Adjemi marcaram dois gols cada, enquanto Olmo, Eric, Cancelo, Koundé, Pedri, Rodri e Xavi Espart contribuíram com um gol cada.

Em contrapartida, o Barcelona sofreu 12 gols, ou seja, quatro a mais que seu adversário, o que pode dar ao Atlético esperança de explorar qualquer brecha defensiva.

A muralha de Simeone: apenas 8 gols

Do outro lado, está o Atlético de Madrid comandado por Diego Simeone, que fez da solidez defensiva uma característica fundamental de seu time; em 11 partidas, as redes dos rojiblancos foram balançadas apenas 8 vezes, e o time manteve o gol intacto em 6 partidas.

Entre as estatísticas chamativas, o Athletic Bilbao foi o único time que conseguiu marcar três gols contra o Atlético em uma única partida, sendo essa a maior quantidade sofrida pelo time de Simeone nesta temporada.

Mas o Atlético entra no clássico após uma pesada derrota por 2 a 0 diante do Bayern de Munique na quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa, uma derrota que pode suscitar algumas dúvidas, mas que ao mesmo tempo dá ao time uma motivação extra para responder diante do Barcelona, recuperar a confiança e confirmar sua força defensiva diante do ataque mais forte do país.

A escalação provável: uma batalha tática

Em uma tentativa de deter a máquina de gols do Barcelona, Simeone prepara uma linha de defesa composta por Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko e Alejandro Grimaldo, com o gigante goleiro Jan Oblak defendendo o gol.

Já no lado ofensivo, espera-se que Flick escale um trio de fogo formado por Lamine Yamal, Anthony Gordon e Raphinha, e Fermín López atuará atrás deles, fazendo a ligação entre o meio-campo e o ataque.

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