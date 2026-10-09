Diante de um quadro de honra de madeira, no qual os anos dos títulos do recordista alemão estão eternizados, Klopp brincou com as lacunas nos anos de 2011 e 2012. Com uma piscadela, apontou para os saltos na cronologia e provocou: "Está faltando alguma coisa aí!"

O contexto da alfinetada: foi justamente nessas duas temporadas que o então clube de Klopp, o Borussia Dortmund, ficou com a Salva de Prata. Quando o treinador da seleção alemã observou pouco depois a cronologia da Copa e também encontrou ali a lacuna do ano do double do Dortmund, em 2012, completou, sorrindo: "Aqui também. Isso é estranho." Uma aparição bem-humorada, totalmente no típico estilo "Kloppo", que vem sendo celebrada nas redes sociais.

Clássico dos anos 2010: quando o BVB era o maior algoz do Bayern

A provocação bem-humorada desperta lembranças daquela que talvez tenha sido a era mais intensa da história recente da Bundesliga. Sob Klopp, o Borussia Dortmund viveu uma era de ouro entre 2008 e 2015 e, por um período, se tornou o "maior algoz" do Bayern de Munique.

Liderado por estrelas como Robert Lewandowski, Mario Götze e Mats Hummels, o BVB atropelou a liga com seu estilo de jogo de altíssima intensidade. O auge absoluto dessa fase foi o ano de 2012, quando o Dortmund não apenas tirou o título do Bayern, mas também humilhou o rival na final da Copa da Alemanha, no Estádio Olímpico de Berlim, com um 5 a 2, completando o histórico double.

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"Reflexo Bayern" provoca mudança na relação de forças

Essa humilhação acionou o famoso "reflexo Bayern" e culminou na temporada 2012/13 no duelo definitivo. Na primeira final totalmente alemã da história da Champions League, no estádio de Wembley, em Londres, os dois arquirrivais se enfrentaram no auge da rivalidade.

Em um jogo dramático, os bávaros venceram por 2 a 1 graças a um gol tardio de Arjen Robben. Foi o pontapé inicial para uma série histórica de títulos do Bayern, que também está intimamente ligada à transferência das estrelas do BVB Götze, Lewandowski e Hummels.

Com sua ida para o Liverpool em 2015, Klopp iniciou um novo capítulo e, com os Reds, também celebrou em 2019 a conquista da Champions League e, um ano depois, o histórico 20º título inglês.