Alexandre Pato compra participação majoritária de clube da Inglaterra

Alexandre Pato iniciou uma nova etapa no futebol fora dos gramados. Um consórcio liderado pelo ex-atacante concluiu a compra de 70% das ações do Northampton Town, clube que disputa a League Two, quarta divisão profissional da Inglaterra. A operação foi realizada pela Sports Alpha Capital, que passou a ser a acionista majoritária da equipe, enquanto Pato deverá integrar o conselho como diretor.

Pato já estava envolvido com o Sports Alpha Capital durante as negociações para a aquisição do Colchester United, também da quarta divisão inglesa, que começaram a ganhar força no início de 2026. Após o fracasso da operação, o grupo voltou ao mercado para buscar novas oportunidades de investimento em equipes de divisões inferiores na Inglaterra.

Agora, o grupo assume o Northampton em um momento de reconstrução. O clube terminou a última temporada na última colocação da terceira divisão e foi rebaixado para a League Two. Após sete rodadas da atual campanha, a equipe ocupa a 22ª posição, com apenas uma vitória. Segundo os novos responsáveis, a aquisição foi concluída com o clube sem dívidas, enquanto os antigos proprietários David Bower, Nigel Le Quesne e Kelvin Thomas permanecem com 30% de participação conjunta.

"Temos planos ambiciosos para o Northampton Town, mas a ambição deve andar de mãos dadas com a sustentabilidade e com a compreensão do que o clube significa para o povo de Northampton e Northamptonshire", afirmaram os novos copresidentes João Xavier e Tim Chamberlain em comunicado oficial.

A compra marca a entrada de Pato na gestão de um clube profissional depois de uma carreira que incluiu passagens por Internacional, Milan, Corinthians, São Paulo, Chelsea, Tiajin Quanjian e Orlando City. Revelado pelo Internacional, ele foi campeão mundial de clubes com o Colorado em 2006, ano em que estreou como profissional, e disputou 27 partidas pela seleção brasileira. Pelo Milan, atuou entre 2007 e 2013, enquanto sua passagem pelo Chelsea, por empréstimo, em 2016, teve apenas duas partidas.

O São Paulo foi o último clube de Pato como jogador. Depois de encerrar sua passagem pela equipe brasileira, o atacante anunciou a aposentadoria dos gramados no início de 2025. Pouco mais de um ano depois de deixar o futebol profissional, ele passa a ocupar um cargo na estrutura de um clube do exterior e terá participação direta no projeto do Northampton Town rumo à elite do futebol inglês.