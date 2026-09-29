Alexander-Arnold volta a jogar pela Inglaterra e já é importante

A Inglaterra deu o troco nesta terça-feira pela derrota por 2 a 3 de sábado para a campeã mundial Espanha. O técnico Thomas Tuchel viu sua equipe vencer por 2 a 0 fora de casa contra a República Tcheca, garantindo assim os primeiros três pontos na Liga das Nações.

Jude Bellingham começou no banco pela Inglaterra, que teve Harry Kane, Anthony Gordon e Bukayo Saka entre os titulares. Os visitantes partiram para o ataque logo de cara e tiveram azar quando Morgan Rogers acertou a trave em uma finalização.

Houve um revés para a República Tcheca aos 25 minutos de jogo: Pavel Sulc cometeu uma falta dura e, após checagem do VAR, recebeu cartão vermelho. Assim, a Inglaterra ficou com um homem a mais, mas não conseguiu aproveitar a vantagem. Kane ainda esteve perto do 1 a 0 pouco antes do intervalo, mas não marcou.

A Inglaterra voltou do vestiário como outra equipe, com Gordon cabeceando para o gol de perto. A bela assistência foi de Trent Alexander-Arnold, que voltou a vestir a camisa da seleção inglesa pela primeira vez em quinze meses e, assim, foi importante.

O time de Tuchel sentiu o sangue e lamentou quando uma finalização de Lewis Hall, de dentro da área, desviou em um defensor tcheco e bateu na trave. Aos 70 minutos, Kane apareceu rapidamente para empurrar de perto o 2 a 0 para a rede. Com isso, a resistência dos dez tchecos estava quebrada.

Tuchel decidiu tirar Kane e Saka, dando minutos a Bellingham e Rio Ngumoha na reta final. James Trafford evitou alguns minutos depois que o jogo ganhasse emoção: o goleiro fez boa defesa em finalização de Adam Hlozek.

O autor do gol, Anthony Gordon, deu lugar a Morgan Gibbs-White nos minutos finais. A Inglaterra administrou com tranquilidade a partida fora de casa em Praga e soma mais três pontos na Liga das Nações. No sábado, o compromisso é fora de casa contra a Croácia.