Alex Teixeira: alvo de forte disputa e perto da naturalização na China

Shanghai SIPG, Guangzhou Evergrande e Dalian Pro entram na briga com o Jiangsu Suning para ter o brasileiro em 2021

Alex Teixeira é o nome mais badalado do futebol chinês neste momento. Campeão e eleito o melhor jogador da liga nacional com o Jiangsu Suning, o atacante brasileiro, segundo a Goal apurou, é alvo de forte disputa interna, sobretudo porque está a cumprir os últimos dias do atual contrato, que vai ser encerrado no dia 31 de dezembro.

Dono de um salário de aproximadamente 11 milhões de euros/temporada (R$ 69 milhões), Alex vai precisar reduzir a pedida para no máximo 3 milhões de euros/temporada (R$ 19 milhões) para permanecer na , tendo em vista o novo teto que recentemente foi imposto pela federação local.

O Jiangsu Suning já avisou que deseja a renovação do brasileiro, que está no país asiático desde 2016, quando deixou o , da . Mas a concorrência é pesada. Shangai SIPG, que não vai mais contar com Hulk, Guangzhou Evergrande e Dalian Pro também manifestaram interesse concreto na contratação do jogador de 30 anos.

No , e acompanham com atenção há meses a situação de Alex Teixeira. Sabem, no entanto, que a preferência do atacante é continuar na China, porque, além de viver outra realidade financeira, caminha para aceitar em breve o convite para se naturalizar chinês e, consequentemente, defender a seleção, seguindo os passos dos compatriotas Elkeson, Aloísio e Ricardo Goulart. Há ainda outras vantagens burocráticas na opção.

Comprado pelo Jiangsu Suning por 50 milhões de euros (R$ 218 milhões, na ocasião) há quatro anos, Alex Teixeira está longe do futebol brasileiro desde 2009, quando cumpriu a segunda temporada profissional no Vasco, onde foi revelado. Fez 92 jogos oficiais e marcou 12 gols pelo Cruz-Maltino.