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Por trás da calma que cerca o futuro de uma das maiores estrelas do futebol mundial, crescem os sinais de uma possível grande reviravolta no mercado de transferências. Erling Haaland vive um momento difícil no Manchester City, em meio à queda de rendimento do time e à incerteza sobre a situação jurídica do clube, o que reabriu as especulações sobre sua saída, enquanto Real Madrid e Barcelona acompanham de perto os desdobramentos.

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Uma reportagem publicada pelo site “Foot Mercato”, da França, com base em relatos da imprensa inglesa e espanhola, revelou que o futuro do atacante norueguês passou a despertar interesse cada vez maior, já que a queda em seu estado de ânimo nas últimas semanas gerou preocupação sobre sua permanência no Manchester City. Segundo o veículo, as possíveis punições ao clube por irregularidades financeiras podem ser decisivas para definir seu próximo destino.

A origem da crise remonta a janeiro de 2025, quando o Manchester City anunciou a renovação do contrato de Haaland até 2034, um movimento que, na época, parecia confirmar um vínculo de longo prazo entre as partes. O cenário, porém, mudou bastante com os desdobramentos do caso financeiro que o clube enfrenta perante a Premier League e a possibilidade de punições que podem chegar ao rebaixamento para divisões inferiores. Ao mesmo tempo, os resultados em campo caíram: o time venceu apenas uma das últimas 7 partidas, o que se refletiu no desempenho e no estado psicológico do atacante norueguês.

As críticas a Haaland aumentaram após sua atuação contra o Fulham, além da evidente frustração depois do empate do Manchester City com o Napoli na Champions League. Isso levou Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool e comentarista, a alertar para o impacto das crises que cercam o clube sobre o jogador.

Em texto publicado no jornal “Daily Telegraph”, Carragher escreveu que Haaland não parece ser ele mesmo nas últimas semanas e avaliou que o que acontece nos bastidores pode ter um impacto maior do que alguns imaginam em sua situação e em seu futuro.

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Carragher alertou que a Premier League pode sofrer uma grande perda caso Haaland seja obrigado a sair, ressaltando que o atacante norueguês é uma das maiores estrelas da competição em nível mundial, sobretudo após a saída de nomes de peso como Harry Kane, Kevin De Bruyne e Mohamed Salah, e com Jude Bellingham nunca tendo jogado no Campeonato Inglês. Ele destacou ainda que Haaland se tornou um dos últimos grandes atacantes capazes de manter um nível de gols excepcional com regularidade, e que a continuidade da crise pode privar a competição de um de seus principais rostos, tanto em termos de marketing quanto técnicos.

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Por outro lado, Haaland não demonstrou disposição para assumir responsabilidade pelas irregularidades financeiras atribuídas ao Manchester City. Ele já havia manifestado incômodo com perguntas sobre o caso, explicando que não estava no clube durante os anos a que as acusações se referem.

Ainda assim, seu destino continuará ligado, em grande medida, à decisão da comissão independente e às punições que podem ser aplicadas ao clube, o que abriu espaço para especulações sobre uma transferência para a Espanha. Isso ganhou força principalmente depois que Gary Neville, ex-jogador do Manchester United, afirmou no podcast “The Overlap” acreditar que Haaland vai se transferir para o Real Madrid em no máximo 18 meses, talvez antes do fim da temporada atual. Neville prevê a saída de Vinícius Júnior e o deslocamento de Kylian Mbappé para a ponta esquerda, com o atacante norueguês assumindo a posição de centroavante do time merengue.

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Mas o Real Madrid não é o único destino espanhol em pauta. Segundo o jornal espanhol “El Nacional”, o Barcelona é a opção preferida de Haaland, e o jogador já teria manifestado o desejo de se juntar ao clube catalão ao fim da temporada atual. A novidade coloca os dois gigantes do futebol espanhol diante da possibilidade de uma disputa empolgante por seu futebol, enquanto o Manchester City se apega ao contrato válido até 2034. Assim, as punições aguardadas e a decisão final do jogador seguem como os fatores mais determinantes para definir uma das possíveis transferências de maior destaque da Europa nos próximos meses.