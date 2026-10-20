Uma reportagem revelou a identidade do árbitro mais cotado para apitar o aguardado Clássico entre Barcelona e Real Madrid, marcado para o próximo domingo no estádio Spotify Camp Nou, em um confronto que pode marcar a primeira atuação do árbitro indicado na história dos jogos entre os rivais.

O jornal Mundo Deportivo informou que Javier Alberola Rojas passou a ser o nome mais cotado para apitar o Clássico, depois que diminuíram as chances de Hernández Hernández, que era o nome mais provável no início, apesar de ter apitado os dois últimos Clássicos no estádio Camp Nou.

O jornal esclareceu que o comitê de arbitragem definiu suas escolhas para as partidas do fim de semana, e o nome do árbitro do Clássico será anunciado oficialmente no sábado, um dia antes do aguardado confronto.

O que reforça as chances de Alberola Rojas é o fato de ele não ter apitado nenhuma partida do Campeonato Espanhol na rodada atual, além de nunca ter arbitrado qualquer jogo do Barcelona ou do Real Madrid na atual temporada.

Histórico tranquilizador para o Barcelona e preocupante para o Real Madrid

Os números do árbitro espanhol apontam uma clara superioridade nos resultados do Barcelona nas partidas que ele apitou, já que comandou 13 jogos do time catalão, nos quais o Blaugrana conquistou 10 vitórias e dois empates, contra apenas uma derrota.

A última partida que ele apitou do Barcelona foi em fevereiro passado, quando a equipe venceu o Levante por 3 a 0 no estádio Camp Nou, enquanto sua única derrota sob o comando do árbitro remonta a maio de 2023, quando perdeu para a Real Sociedad por 2 a 1.

Em contrapartida, o saldo do Real Madrid parece menos positivo, já que Alberola Rojas apitou 19 partidas do time merengue, nas quais conquistou 12 vitórias e 3 empates, contra 4 derrotas.

A última partida que ele apitou do Real Madrid foi em abril passado, e terminou com empate diante do Girona, enquanto a última vitória do time merengue fora de casa sob o seu comando remonta à vitória sobre o Valencia por 2 a 0 em Mestalla, na temporada passada.

Alberola Rojas deve disputar o seu primeiro jogo na Liga dos Campeões da Europa nesta temporada amanhã, quando apitar o confronto entre o Sabah, do Azerbaijão, e o Borussia Dortmund, da Alemanha.





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