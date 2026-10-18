Alerta na Espanha: Mourinho planeja machucar Yamal no Clássico?

O clima do próximo clássico já começou a esquentar, vários dias antes do aguardado confronto entre Real Madrid e Barcelona no Spotify Camp Nou.

O famoso comunicador Jota Jordi teme que José Mourinho, técnico do Real, recorra a um estilo agressivo e violento para reduzir o perigo de Lamine Yamal, estrela do Barça.

A rede Defensa Central publicou as declarações do comunicador Jordi, feitas no programa El Chiringuito Live.

Jordi acredita que o Real Madrid não é capaz, neste momento, de rivalizar com a equipe catalã no futebol jogado, e que terá de buscar outros meios para parar o adversário.

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Jordi disse: "Independentemente do time para o qual você torce, o Real Madrid não consegue, atualmente, competir com o Barcelona no aspecto futebolístico. Mas Mourinho é excelente em outro tipo de futebol, e conseguiu parar Messi e companhia por meio de pancadas e entradas violentas. Sinto pavor das instruções que Mourinho pode dar para tentar parar Yamal".

Seus temores se baseiam nas lembranças dos confrontos entre Real Madrid e Barcelona durante a primeira passagem de Mourinho no comando do Merengue.

Aquelas partidas foram marcadas por um grau enorme de força e intensidade, com interrupções frequentes e disputas que, em muitas ocasiões, ultrapassaram os limites da rivalidade esportiva habitual.

Jota Jordi acredita que o treinador português possa buscar criar condições semelhantes às daqueles confrontos anteriores, com o objetivo de diminuir a influência de Yamal.

O atacante do Barcelona precisa receber a bola nos espaços, driblar os defensores e avançar em direção à área; por isso, o Real Madrid terá de oferecer a cobertura defensiva necessária para impedi-lo de entrar constantemente em duelos individuais.

Mas isso não significa que Mourinho vá dar instruções para a execução de qualquer atitude violenta. As palavras de Jordi expressam apenas seus temores quanto à possibilidade de uma marcação extremamente severa sobre Lamine Yamal.

A comissão técnica do Real Madrid dispõe de ferramentas táticas suficientes para tentar parar o jogador por meio de cobertura defensiva, pressão e vigilância constante.

Os laterais terão papel fundamental em reduzir o seu perigo, mas não é possível deixá-los sozinhos diante do atacante do Barcelona. O meio-campista mais próximo deve se deslocar para a ponta a fim de prestar auxílio, e o próprio ponta precisa recuar e participar das funções defensivas, para impedir que Lamine receba a bola em uma situação que lhe dê vantagem sobre o adversário.

As declarações de Jota Jordi acrescentam um novo elemento ao clima que antecede o clássico. O comunicador teme que a resposta do Real Madrid à superioridade que ele atribui ao Barcelona seja baseada em aumentar a dureza da partida.

Ainda assim, apenas o gramado revelará se Mourinho apostará em um estilo fisicamente forte ou se optará por uma solução tática mais eficaz para conter o perigo de Yamal.



