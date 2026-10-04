A Alemanha novamente não conseguiu superar a Grécia. Após a derrota por 1 a 0 em Augsburg, no início desta Data Fifa, a equipe ficou no 0 a 0 neste domingo, em Thessaloniki. Com isso, Holanda e Grécia lideram o grupo da Liga das Nações com oito pontos em quatro jogos. A Alemanha aparece em terceiro lugar, com cinco pontos, enquanto a Sérvia é a lanterna, ainda sem pontuar.

A Grécia começou com tudo e poderia ter chegado ao gol de abertura antes mesmo dos dois minutos, com o capitão Giorgos Masouras, que cabeceou livre após cruzamento do ex-Willem II Kostas Tsimikas. O goleiro Jonas Urbig salvou a Alemanha.

A Alemanha melhorou um pouco na partida, embora não tenha dominado no lotado Estádio Toumba, de onde a Holanda saiu com um empate por 2 a 2 no início desta semana. David Raum parecia ter condições de marcar, não fosse a boa resposta do goleiro Konstantinos Tzolakis.

Pouco depois, parecia que a Alemanha enfim abriria o placar, quando Jonathan Burkardt finalizou bem e chegou a comemorar seu primeiro gol pela Die Mannschaft . A festa, porém, durou pouco: o árbitro Clément Turpin foi chamado ao monitor e assinalou toque de mão de Tom Bischof.

Assim como no primeiro tempo, os gregos também voltaram muito bem após o intervalo, o que resultou em uma cabeçada perigosa de Konstantinos Mavropanos e em mais uma grande intervenção de Urbig, que recebeu a preferência do técnico Jürgen Klopp em relação a Noah Atubolu e Finn Damen.

A Alemanha teve mais posse de bola. Só que pouco conseguiu criar a partir disso. A Grécia se postou muito bem defensivamente e seguiu perigosa nos contra-ataques. Assim, Masouras desperdiçou outra chance de cabeça. O meio-campista não acertou o tempo da bola e cabeceou por cima.

Houve momentos perigosos dos dois lados na reta final, mas os torcedores gregos acabaram não sendo brindados com gols: 0 a 0.