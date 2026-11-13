Alemanha vence a Sérvia, mas o primeiro torneio de Klopp ameaça ser uma grande decepção

A Alemanha venceu a Sérvia sem grandes dificuldades. Em Belgrado, a equipe de Jürgen Klopp superou os donos da casa por 3 a 1.
Pela Alemanha, o goleiro do Ajax Marc ter Stegen começou como titular. Florian Wirtz, Kai Havertz e Joshua Kimmich também estiveram entre os escolhidos para começar a partida.
Do lado sérvio, Dusan Tadic começou jogando. Ele usou a braçadeira de capitão e atuou como atacante em uma formação 5-3-2.
Os sérvios saíram atrás no placar logo no início. Antes dos três minutos, a bola já estava na rede. Após uma cobrança de escanteio, Srdan Babic cabeceou contra o próprio gol.
Dez minutos depois, Florian Wirtz ampliou a vantagem da Alemanha para 2 a 0. Havertz perdeu uma grande chance, mas, no rebote, o meio-campista do Liverpool estava no lugar certo.
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No restante do primeiro tempo, a Alemanha dominou a partida. A equipe de Klopp teve 86% da posse de bola e chegou perto do 3 a 0 com Havertz e Jonathan Tah, mas não conseguiu marcar.
Logo após o intervalo, veio o terceiro gol. Kimmich lançou Brajan Garuda, e o atacante do RB Leipzig concluiu com categoria depois de um belo drible.
Babic fez o 3 a 1 pouco depois. O jogador que havia marcado contra aos três minutos agora era o responsável por um gol sérvio.
A Sérvia melhorou em seguida e criou algumas boas chances, mas Vanja Dragojevic atrapalhou a reação. Ele recebeu cartão vermelho por uma entrada dura em Kimmich, e a Alemanha voltou a tomar a iniciativa.
Na reta final, Andrija Zivkovic também foi expulso.
Com a goleada da Holanda sobre a Grécia (7 a 0), porém, a Alemanha praticamente não pode mais chegar às quartas de final da Liga das Nações. Só se a Alemanha vencer a Holanda por 15 a 0 ou se a Grécia não vencer a Sérvia e a Alemanha vencer a Holanda.