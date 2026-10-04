A Alemanha mais uma vez não conseguiu superar a Grécia. Depois da vitória por 2 a 1 em Augsburg, mais cedo nesta Data Fifa, ficou no 0 a 0 neste domingo, em Tessalônica. Isso significa que Holanda e Grécia lideram seu grupo da Liga das Nações com oito pontos em quatro jogos. A Alemanha aparece em terceiro lugar, com cinco pontos, enquanto a Sérvia é a lanterna, ainda sem pontuar.

A Grécia começou com intensidade e poderia ter chegado ao gol de abertura com menos de dois minutos, por meio do capitão Giorgos Masouras, que teve liberdade para cabecear após cruzamento do ex-jogador do Willem II Kostas Tsimikas. O goleiro Jonas Urbig salvou a Alemanha.

A Alemanha melhorou um pouco na partida, embora não tenha dominado no Toumba Stadium lotado, de onde a Holanda saiu com um empate por 2 a 2 no início desta semana. David Raum parecia ter condições de marcar, não fosse a boa resposta do goleiro Konstantinos Tzolakis.

Pouco depois, parecia que a Alemanha enfim abriria o placar, quando Jonathan Burkardt finalizou bem e chegou a comemorar seu primeiro gol pela Die Mannschaft . A festa, porém, durou pouco: o árbitro Clément Turpin foi chamado ao monitor e assinalou mão de Tom Bischof.

Assim como no primeiro tempo, os gregos também voltaram bem após o intervalo, o que resultou em uma cabeçada perigosa de Konstantinos Mavropanos e, mais uma vez, em uma grande intervenção de Urbig, que recebeu a preferência do técnico Jürgen Klopp em relação a Noah Atubolu e Finn Damen.

A Alemanha teve mais posse de bola. Só que não conseguiu criar muito perigo com isso. A Grécia se postou muito bem defensivamente e ainda seguiu perigosa nos contra-ataques. Assim, Masouras desperdiçou outra chance de cabeça. O meio-campista não acertou o tempo da bola e cabeceou por cima.

Houve momentos perigosos nos minutos finais para os dois lados, mas os torcedores gregos acabaram não sendo presenteados com gols: 0 a 0.