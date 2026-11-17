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O futebol alemão recuperou o brilho, e os torcedores voltaram a sonhar com o retorno da seleção ao topo da Europa depois de a Mannschaft fazer uma apresentação excepcional, que lembrou seus melhores momentos. A goleada sobre a Holanda não foi apenas um placar elástico. Ela trouxe sinais de uma verdadeira mudança na personalidade da equipe, graças ao toque técnico de Jürgen Klopp, que rapidamente conseguiu incendiar o vestiário e devolver a confiança aos torcedores.

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A seleção alemã conquistou uma vitória retumbante sobre a Holanda por 5 a 0, na noite de segunda-feira, em um confronto marcado pelo domínio esmagador dos donos da casa. Com o resultado, a Mannschaft garantiu a liderança de seu grupo na Liga das Nações da Uefa e assegurou vaga nas quartas de final.

Diante de 71.765 torcedores no Estádio Olímpico, na capital Berlim, os comandados de Klopp impuseram seu domínio na partida e fizeram uma de suas melhores atuações dos últimos anos, contra uma seleção holandesa acostumada a se apresentar com grande solidez defensiva.

Florian Wirtz foi o grande nome da noite ao marcar dois gols em uma exibição ofensiva de destaque, enquanto Brajan Gruda e Derry Scherhant chamaram a atenção com atuações marcantes, em mais uma confirmação da capacidade de Klopp de extrair o melhor de seus jogadores, sobretudo dos jovens talentos.

A importância da vitória não se limitou ao resultado. Ela se estendeu ao ambiente em torno da seleção, já que os torcedores recuperaram o sentimento de orgulho e entusiasmo, em um cenário que parecia reviver uma relação que havia perdido boa parte do brilho nos últimos anos, de acordo com o site francês "Foot Mercato".

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Imprensa alemã celebra o toque de Klopp

A noite histórica não passou sem amplos elogios da imprensa alemã, que viu na vitória sobre a Holanda o início de uma nova fase para a Mannschaft e celebrou o papel de Klopp na reformulação da personalidade da equipe.

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O jornal "Bild" deu ao treinador alemão uma avaliação perfeita, de cinco estrelas, em celebração à grande apresentação da seleção, e descreveu a vitória como "uma maneira maravilhosa de encerrar o ano", destacando a capacidade do ex-técnico do Liverpool de restabelecer a conexão entre a seleção e seus torcedores.

O jornalista Henning Feindt, do mesmo jornal, considerou que a vitória sobre a Holanda foi a maior da seleção alemã em cinco anos, desde o triunfo por 4 a 2 sobre Portugal na Eurocopa 2021.

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O "Bild" também avaliou que a atuação mais recente é uma prova de que as ideias de Klopp estão certas, já que o treinador conseguiu liberar o potencial de um grupo de jogadores que precisava de confiança e liberdade para render o seu melhor.

Por sua vez, a "Sky Alemanha" compartilhou essa visão otimista, considerando que o que aconteceu vai além de uma simples vitória expressiva, uma vez que a seleção devolveu os sentimentos de orgulho, alegria e entusiasmo ao torcedor alemão.

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A emissora elogiou a habilidade de Klopp na gestão dos jogadores e na oportunidade dada aos jovens talentos, além de suas escolhas táticas, que ajudaram a equipe a recuperar sua identidade ofensiva.

Wirtz foi um dos maiores beneficiados pelas ideias do treinador ao voltar à função de armador, aparecendo com mais liberdade e influência, enquanto Gruda e Scherhant aproveitaram a confiança recebida para apresentar atuações de destaque, em um nível que não se esperava.

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Klopp se apaixona por seus jogadores, mas a cautela continua

Klopp não escondeu a felicidade com o desempenho de seus jogadores. Após o apito final, ele falou à emissora "ARD" e expressou grande admiração pela partida e pelo ambiente que a cercou.

"Foi um jogo excepcional e extremamente difícil. Marcamos gols maravilhosos, e foi simplesmente uma loucura. É um jogo de futebol fantástico e uma experiência inesquecível. Eu não ousaria sonhar com um cenário tão maravilhoso", disse o treinador.

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Klopp revelou o tamanho de sua ligação com o grupo atual, admitindo que "se apaixonou por eles" desde o início do outono, em uma declaração que reflete a crescente harmonia no vestiário e o quanto o treinador recuperou a paixão por sua missão.

Apesar da euforia que se seguiu à vitória histórica, Klopp se recusou a se deixar levar pelo otimismo exagerado e garantiu que o triunfo não significa o fim de todos os problemas enfrentados pela seleção no período recente.

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"Essa classificação não resolve todos os problemas, isso seria um absurdo, claro, mas mostramos o nosso potencial. Elevamos o nível das expectativas e precisamos continuar elevando", afirmou.

Assim, Klopp devolveu a esperança à Alemanha em tempo recorde, mas o verdadeiro teste começará nos próximos meses, quando a Mannschaft disputar as quartas de final, em meio à expectativa dos torcedores de que a noite contra a Holanda seja o ponto de partida para a seleção recuperar seu lugar entre as grandes do continente europeu.