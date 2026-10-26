Em uma temporada excepcional, repleta de gols e conquistas, o inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, levou o Prêmio Gerd Müller de melhor atacante do mundo, além de ser coroado com a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo de 2026, coroando seu brilho impressionante com o gigante bávaro e a seleção de seu país com uma nova homenagem.

O capitão da seleção inglesa fez uma temporada espetacular, depois de marcar 73 gols e dar 8 assistências, contribuindo para que o Bayern de Munique conquistasse três títulos: o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha, confirmando sua posição entre os principais atacantes do futebol mundial.

A capital britânica, Londres, recebe na noite desta segunda-feira a cerimônia de entrega da Bola de Ouro de 2026, em um evento histórico realizado pela primeira vez na capital inglesa, em meio a uma expectativa global para a revelação dos vencedores dos principais prêmios individuais do mundo do futebol.

O atacante sueco Viktor Gyökeres, jogador do Arsenal, havia levado o Prêmio Gerd Müller na cerimônia da Bola de Ouro de 2025, antes de o prêmio passar neste ano para Harry Kane, em reconhecimento aos destacados níveis de finalização que apresentou ao longo da temporada.

A septuagésima edição da cerimônia da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, acontece para homenagear os melhores jogadores de futebol do mundo na temporada 2025-2026, dentro de uma tradição anual que reúne os maiores craques do esporte para celebrar suas conquistas individuais e coletivas.

Pela quinta vez na história do prêmio, as conquistas dos jogadores são contabilizadas de acordo com a temporada futebolística, em vez do ano civil, sendo que o período adotado para a avaliação abrange o intervalo de 3 de agosto de 2025 até 19 de julho de 2026, o que permite avaliar o desempenho dos jogadores com base no que apresentaram nas diferentes competições ao longo da temporada.



