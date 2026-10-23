Alba embaralha as cartas do clássico: surpresa em sua escolha para a Bola de Ouro e recado ao Real Madrid

Jordi Alba, ex-astro do Barcelona, demonstrou confiança na capacidade do time catalão de vencer o confronto do clássico contra o Real Madrid, ressaltando que a atuação da equipe sob o comando de Hansi Flick lhe transmite uma sensação de tranquilidade. Ele também abordou o impacto da ausência de Vinícius Júnior e a crescente comparação entre Lamine Yamal e o lendário Lionel Messi.

Em entrevista ao jornal espanhol "As", à margem de um evento em que Alba recebeu 10 de seus torcedores em Puertomingalvo, na província de Teruel, com a participação de Guti, ex-astro do Real Madrid, o defensor espanhol falou sobre suas expectativas para o aguardado confronto, os motivos de sua admiração pelo Barcelona e sua opinião sobre os principais astros das duas equipes.

Vitória do Barcelona

Alba disse sobre suas expectativas para a partida: "O clássico é diferente de qualquer outra partida, e não importa como as duas equipes jogam. Tenho certeza de que o Barcelona apresenta uma atuação excelente, e tenho total confiança de que vai manter isso e vencer a partida. Ficarei feliz se o Barcelona vencer".

Acrescentou que a equipe faz uma temporada brilhante até aqui, manifestando a esperança de que os resultados positivos tenham continuidade e de que o time conquiste os três pontos diante do Real Madrid.

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Sobre o que mais lhe agrada no Barcelona nesta temporada, Alba explicou que o time continua evoluindo sob o comando de Flick, que mantém suas ideias técnicas e trabalha para aprimorá-las gradualmente, apontando que as novas contratações e a promoção de jogadores da academia de base contribuíram para a construção de um time competitivo com diversas opções.

E prosseguiu: "A questão não se limita apenas ao time titular; todos os jogadores são capazes de atuar como titulares. Você vê o Barcelona se divertindo com sua atuação, e nós, como espectadores, também nos divertimos com isso".

Yamal e Messi

Alba abordou a comparação entre Lamine Yamal e Messi, ressaltando que o surgimento de um jogador jovem que apresenta níveis excepcionais torna a comparação algo natural, mas destacou que o astro argentino continua sendo o melhor de todos os tempos, na opinião dele.

E disse: "Depois de Leo, despontou um jogador como Lamine, e é natural que essas comparações sejam feitas. Mas, para mim, Leo é o melhor de todos os tempos".

E acrescentou sobre Yamal: "Na idade dele, com tudo o que apresenta e com a forma como joga, ele é, sem dúvida, um dos jogadores de futebol que você se diverte em assistir".

Quando questionado sobre o candidato a vencer a Bola de Ouro, Alba apontou que a disputa parece aberta e difícil de prever neste ano, mas escolheu Messi, levando em conta sua temporada marcante e sua atuação na Copa do Mundo, antes de ressaltar sua admiração pelo que Yamal apresenta nesta fase inicial de sua carreira.

Ausência de Vinícius

Sobre os jogadores mais perigosos do Real Madrid, Alba demonstrou satisfação com o nível que o Barcelona apresenta, apontando que o time catalão possui peças ofensivas talentosas que lhe dão confiança antes do confronto.

A respeito da ausência de Vinícius Júnior, disse que o jogador representa uma peça importante no elenco do Real Madrid, e que sua ausência é considerada uma grande perda para o time, apesar de este possuir um elenco forte capaz de compensá-lo.

Alba relembrou seus confrontos anteriores diante do ponta brasileiro, explicando: "É um jogador extremamente perigoso nos duelos individuais, muito veloz, e sempre representou um grande perigo. Por isso, não era desejável enfrentar o Barcelona muitas vezes, porque ele sempre fazia partidas excelentes".

E sobre o impacto de sua ausência nas chances do Barcelona, acrescentou: "Alguns dizem que é bom para o espectador ver todos os jogadores em campo, mas eu sempre digo que ter um número menor de jogadores de alta qualidade na equipe adversária torna a vitória mais fácil".

Mourinho e a desconfiança em relação aos árbitros

O ex-astro do Barcelona falou sobre José Mourinho, técnico do Real Madrid, elogiando sua personalidade e seu estilo de treinador, apesar de admitir que não o conhece pessoalmente.

E disse: "Enfrentei-o várias vezes no Valencia. Os clássicos eram muito intensos, mas isso se aplica a todos os clássicos. Mourinho tem essa personalidade. É um técnico que admiro, seja no seu estilo de jogo ou no seu estilo de comunicação. Acredito que é um treinador fantástico, que tornou todas as suas equipes grandiosas".

Sobre a polêmica de arbitragem que cerca os confrontos do clássico, Alba limitou-se a dizer que não acompanha todos os detalhes relacionados ao que acontece em Miami, acrescentando: "Sempre existem opiniões, e sempre há quem veja as coisas de forma diferente. Eu respeito todas as opiniões. Os árbitros fazem seu trabalho da melhor maneira possível, e não devemos desconfiar deles".

Alba encerrou sua fala com uma pergunta curiosa sobre qual jogador escolheria para acompanhá-lo em um período de treinamento antes do clássico; citou Sergio Busquets primeiro, antes de escolher Gavi quando lhe pediram para indicar um jogador atual.