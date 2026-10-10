O Bayern de Munique empatou com o Augsburg (2 a 2), fora de casa, no dérbi da Baviera, neste sábado, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Alemão, no estádio WWK Arena, numa partida que começou com um choque precoce causado por falha do goleiro Manuel Neuer.
O Augsburg entrou na partida com força e abriu o placar apenas 8 segundos após o apito inicial, quando Neuer errou ao tentar dominar uma bola devolvida por Luis Díaz, que acabou chegando a Robin Fellhauer, que marcou no gol vazio o gol mais rápido da história da Bundesliga.
Leia também
Ex-jogador do Barcelona: eu saía dos treinos de Flick com tontura
Retorno que ninguém esperava: estrela do Real Madrid deixa a prisão da lesão
No início do segundo tempo, o árbitro anulou um gol do Bayern por impedimento, antes de o marroquino Ismaël Saibari igualar o placar aos 55 minutos, aproveitando um passe de Harry Kane para finalizar com categoria de dentro da área nas redes dos donos da casa.
Mas o Augsburg voltou a ficar à frente aos 64 minutos, quando Neuer defendeu uma finalização de Kelvin Yeboah... na verdade, de Calvin Braklemann, e Rodrigo Ribeiro completou para as redes.
Aos 80 minutos, o reserva Nathaniel Brown igualou o placar para o Bayern, depois de receber um cruzamento rasteiro de Kane, após troca de bola com Aleksandar Pavlović, e finalizar com o pé esquerdo de curta distância.
O segundo tempo registrou a anulação de 4 gols no total dos visitantes por impedimento, que também desperdiçaram várias chances claras, entre elas uma finalização de Gnabry que acertou a trave.
Com esse empate, o Bayern chegou a 11 pontos e permaneceu na segunda colocação, a dois pontos do líder Borussia Dortmund, que por sua vez havia empatado com o Werder Bremen (2 a 2), na noite da última sexta-feira. A equipe do técnico Vincent Kompany precisava da vitória para assumir a liderança graças ao saldo de gols.
Por outro lado, o Augsburg chegou a 8 pontos, na quinta colocação da tabela de classificação da Bundesliga.