O astro marroquino Ismael Saibari, novo jogador do Bayern de Munique, falou sobre suas primeiras impressões após se juntar ao clube bávaro e revelou o que mais o surpreendeu durante suas primeiras semanas na Alemanha.

Sobre a mudança em sua percepção a respeito do Bayern de Munique após sua chegada ao clube, Saibari disse, em entrevista ao canal oficial da Bundesliga em inglês "Bundesliga EN": "A ideia predominante era de que ele (o Bayern) é um dos maiores clubes do mundo".

E completou: "Mas quando você faz parte dele, vê o quão gigantesco ele realmente é. Era ainda maior do que eu esperava, pois tudo aqui está no mais alto nível, desde os menores detalhes até os maiores. Eu esperava que o clube fosse grande, mas ele é maior do que eu imaginava".

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Sobre suas primeiras semanas e o que o surpreendeu em sua nova vida, Saibari disse: "Todos foram muito gentis comigo. A comissão técnica e os jogadores me ajudaram a me sentir bem-vindo. Eu me sinto em casa aqui, por isso estou muito feliz".

E prosseguiu o ex-astro do PSV Eindhoven, da Holanda: "Acho que o que mais me surpreendeu foi a cidade (Munique), porque as pessoas fora da Alemanha acham que a Alemanha é muito cinzenta e não tão bonita assim. Mas eu realmente gosto de Munique como cidade. Acho que isso foi o que mais me surpreendeu".

Saibari brilhou com o PSV Eindhoven na temporada passada, e também se destacou pela seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026, na qual Marrocos foi eliminado pela França nas quartas de final.

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