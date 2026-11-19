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No próximo dia 18 de março, as atenções do mundo do futebol estarão voltadas para Rabat, capital do Marrocos, que vai sediar a eleição para a presidência da Federação Internacional, a "Fifa", em meio a um aguardado duelo entre Gianni Infantino e Philippe Diallo.

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Mas o resultado dessa votação pode ter consequências importantes para a eleição seguinte, marcada para 2031, que já começa a gerar debates nos bastidores das entidades do futebol mundial, segundo a emissora francesa "RMC".

A campanha eleitoral começou oficialmente, e o prazo para inscrição de candidaturas foi encerrado ontem, quarta-feira, deixando a disputa restrita a três candidatos: Gianni Infantino, Philippe Diallo e Kozo Tashima.

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Até 18 de março, os candidatos farão campanha para convencer as 211 federações que participarão da votação, durante o 77º Congresso da Fifa, no Marrocos.

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Infantino segue como o grande favorito para conquistar um novo mandato, já que estimativas de várias fontes indicam que ele já conta com algo entre 80 e 90 votos.

A disputa é acompanhada de perto pelos dirigentes das entidades do futebol mundial, em meio à expectativa sobre o tamanho do apoio que cada candidato conseguirá reunir.

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Diallo entra na disputa após receber o apoio unânime do Comitê Executivo da União Europeia de Futebol, a "Uefa", mas terá de convencer os presidentes das 55 federações europeias a se alinharem a ele, o que poderia lhe dar maior poder de negociação com algumas federações asiáticas e africanas.

Al-Khelaifi e Montagliani: a eleição de 2031 já entra em cena

Os cálculos políticos desta eleição vão além da disputa de março, já que a imprensa acompanha os movimentos de dirigentes que podem concorrer à presidência da Fifa em 2031 e até que ponto eles estão dispostos a apoiar Diallo na campanha atual.

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Se Infantino for reeleito, a eleição de 2031 será realizada sem um presidente em exercício tentando se manter no cargo, o que pode embaralhar as cartas.

Já uma vitória de Diallo poderia levá-lo a se candidatar a um novo mandato naquele ano. As fontes concordam que o ocupante da presidência da Fifa tradicionalmente leva grande vantagem, considerando os recursos e a influência que o cargo proporciona.

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Entre os nomes mais citados nesse contexto está Victor Montagliani, presidente da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, a "Concacaf", que não esconde o desejo de concorrer à presidência da Fifa em 2031. Por isso, a natureza de seu apoio a Diallo durante a campanha atual será observada de perto, sobretudo se ele vai declarar apoio ao francês e se engajar ativamente em sua campanha.

Já Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e da Associação de Clubes Europeus, parece ter outros cálculos.

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Segundo a "RMC", Al-Khelaifi pretende apoiar Diallo na próxima eleição, sem que isso signifique necessariamente que ele tenha planos de se candidatar em 2031.

Ainda não está definido se Al-Khelaifi aparecerá ao lado do presidente da Federação Francesa durante suas viagens ao exterior, mas sua rede de contatos e sua influência podem ser um trunfo importante na campanha eleitoral de Diallo.

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A Uefa vinha conduzindo uma grande campanha contra Infantino ao longo dos últimos meses para tirá-lo do cargo, em razão do que considerou graves abusos por parte do dirigente suíço.