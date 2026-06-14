Al-Da’ei: Estou preocupado com a nossa seleção contra o Uruguai, e Bono está “excepcional”

Mohammed Al-Deayea, ex-goleiro da seleção saudita, expressou sua preocupação com o desempenho da “Selecção Verde” no confronto contra o Uruguai, afirmando que será uma partida difícil.

A seleção saudita se prepara para enfrentar a Uruguai na madrugada desta terça-feira, pela primeira rodada da fase final da Copa do Mundo de 2026.

Al-Da'ee disse em declarações ao programa “Dorina Ghir”: “Será uma partida difícil, sem dúvida alguma, e acredito que a seleção saudita estará à altura da responsabilidade”.

E acrescentou: “Só temo pelas jogadas de cruzamento contra a nossa seleção, devido ao mau posicionamento dos jogadores, e peço ao nosso goleiro, Mohammed Al-Owais, que se concentre”.

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Sobre Yassine Bounou, goleiro da seleção marroquina e do Al-Hilal saudita, Al-Da'ee disse: “Ele é um craque fantástico e excepcional, e conseguiu dar a vantagem ao seu país contra o Brasil”.

E concluiu: “Na minha opinião, Yassine Bounou é o melhor goleiro do mundo, pois foi excepcional contra o Brasil”.



