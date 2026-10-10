Depois de os dirigentes do recordista alemão ainda terem apontado, nas últimas semanas, para o contrato de longo prazo do craque excepcional (até 2029), Eberl adotou outro tom antes do jogo da Bundesliga contra o FC Augsburg. O objetivo claro é, em um futuro próximo, bater o martelo.

"Nosso desejo está claramente definido", disse o dirigente de 53 anos à DAZN e ressaltou: "Gostaríamos de seguir trabalhando com Michael por muito tempo, além de 2029, de preferência renovando". Afinal, Olise é um "jogador de classe mundial que ainda está longe do fim". Eberl não havia se manifestado de forma tão clara até agora sobre os planos do Bayern em relação a uma renovação contratual do francês. Em setembro, em entrevista à Sport Bild, foi dito apenas que se queria "saber até o próximo verão" "se há uma tendência à renovação da parte dele ou não".

Ainda assim, Eberl deixou claro, "honestamente", que "ainda não houve conversa alguma". Sobre os rumores mais recentes, ele explicou: "Aquilo que está acontecendo ao nosso redor ainda nem ocorreu". Mesmo assim, está "muito claro" que o Bayern gostaria de manter Olise além de 2029. "Esse é o nosso desejo, mas ainda há uma terceira parte."

FC Bayern de Munique: quanto Michael Olise deve ganhar no futuro?

Recentemente, foram vazando aos poucos detalhes de como o FCB supostamente quer tornar uma permanência de longo prazo atraente para o jogador de 24 anos. Fabrizio Romano falou, por exemplo, de uma cláusula da Bola de Ouro, segundo a qual Olise receberia um pagamento de bônus caso realmente conquistasse a cobiçada premiação.

Sky, por sua vez, foi bem mais concreta. Segundo a emissora, o Bayern quer atrair o jogador da seleção francesa com um contrato válido até 2032. Um possível salário anual de 25 milhões de euros está em pauta. Com isso, Olise passaria a integrar a faixa salarial dos mais bem pagos, Harry Kane e Jamal Musiala. Atualmente, Olise receberia cerca de 14 milhões de euros por ano. Até mesmo no Real Madrid já se partiria do princípio de que o atacante permanecerá no recordista alemão. Os merengues já vêm sendo associados há algum tempo a um grande interesse em uma transferência.

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Michael Olise vai receber uma cláusula de saída?

Uma possível renovação de contrato, no entanto, pode depender de uma condição: do entorno de Olise vem a informação de que ele só assinaria com uma cláusula de saída. Já em seu antigo clube, o Crystal Palace, o atacante havia garantido para si uma opção desse tipo. O Bayern fez uso dela em 2024 e contratou Olise por 53 milhões de euros. Em seu contrato atual, porém, não há cláusula de saída.

Antes de começar a novela contratual com Olise, as negociações com Kane têm prioridade em um primeiro momento. O contrato do inglês termina no fim da temporada. As conversas com o artilheiro vêm se arrastando há semanas. O próprio Kane, porém, recentemente deu esperança de um desfecho em breve. "Estamos bem perto. Eu me sinto bem. Não vai demorar muito mais para que haja um anúncio", disse o jogador de 33 anos, falando em "discussões abertas".