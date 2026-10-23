Hütter deixou Uzun no banco durante os 90 minutos da vitória do Eintracht Frankfurt por 1 a 0 sobre o 1. FC Köln. O talentoso jogador de ataque não entrou em campo. Antes disso, ele sempre havia sido titular. Ao recado não verbal de sexta-feira, seguiu-se, uma semana depois, uma crítica bastante direta de Hütter, embora o treinador tenha ressaltado que só queria ajudar Uzun.

"Já conversei com ele várias vezes sobre isso. Estou aqui apenas para apoiá-lo, mas também para abrir seus olhos para o fato de que, no futebol, existem duas direções e de que este é um esporte coletivo. Quanto mais cedo Can entender que o futebol é um esporte coletivo no qual pode contribuir com suas habilidades, ele terá uma carreira muito grande. Caso contrário, pode acabar atrapalhando a si mesmo", disse Hütter na entrevista coletiva antes da difícil partida da SGE fora de casa contra o BVB, na noite de sábado.

O técnico do Eintracht também parece estar insatisfeito com a postura de Uzun nos treinos durante a semana. Uzun é "um jogador muito bom, isso nem precisa ser discutido. Mas espero constância e que ele também mostre as qualidades que tem durante a semana e nos jogos", cobrou o austríaco daquele que talvez seja seu melhor jogador individualmente.

Hütter, por sua vez, não quis dar muita importância ao fato de o jogador da seleção turca ter ficado no banco contra o Colônia. "Ele ficou sem jogar uma única vez. E isso logo vira assunto. É o que eu não consigo entender de jeito nenhum. Também não é justo com todos os outros."

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Agora, ele mandou um recado claro a Uzun e aos demais reservas da partida contra o Colônia: "Todos podem fazer sua parte para voltar ao time titular. No fim das contas, o que vale sempre é o desempenho. Também quero que a disputa por posições fique mais acirrada."

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O que Adi Hütter disse sobre Robin Koch?

O capitão Robin Koch já sentiu recentemente que Hütter não pega leve com jogadores vistos como líderes em momentos de crise. Na derrota por 6 a 0 para o RB Leipzig, Koch foi "aliviado" com a substituição no intervalo, segundo Hütter: "De um líder e capitão, simplesmente espero outra coisa. Se você sofre 16 gols e é o líder da defesa, em algum momento também preciso dar um recado. Não gostei nem um pouco daquilo. Espero mais de Robin."

Uma semana depois, Koch recebeu uma nova chance de se provar contra o Colônia e fez uma boa partida. Pela primeira vez na temporada, o Eintracht terminou um jogo sem sofrer gols. Hütter reconheceu isso imediatamente. "Meus enormes parabéns a Robin Koch por apresentar esse desempenho depois da semana que teve", disse à Sky: "Ele dominou pelo alto e ganhou todas as bolas de cabeça. Também merece um elogio especial meu hoje pela forma como liderou o time."

Hütter deve esperar agora uma resposta semelhante de Can Uzun em campo contra o BVB.