Aguirre conta com reforços para o 'GreNal dos desesperados'

O técnico colorado Diego Aguirre conta com os retornos do zagueiro Victor Cuesta e do volante Edenílson para o GreNal deste sábado. Os dois cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o São Paulo, na última quarta-feira, no estádio Beira-Rio.

Por outro lado, o treinador do Internacional dificilmente terá a presença do meia atacante Maurício. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e vai seguir em tratamento para tentar disputar o clássico.

O atacante Taison pode ser a novidade no time do Inter. O atacante está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa. Taison se machucou no dia 17 de junho, na partida contra o Atlético-MG, e a previsão dos médicos do Inter era de três a quatro semanas de tratamento. Mesmo se tiver condições para este sábado, Taison deverá começar no banco de reservas.

A situação do colorado na tabela de classificação acendeu o sinal de alerta no Beira-Rio. O time é o décimo quarto colocado, com 10 pontos ganhos, e está a três pontos da zona do rebaixamento. O Grêmio, que hoje é o lanterna do campeonato, vem no desespero para tentar vencer.

“A história dos dois clubes eu creio que é uma motivação muito grande para todos. Apesar do momento, eu creio que tanto o Inter quanto o Grêmio têm jogadores de altíssimo nível e um clássico é uma motivação extra para todos. GreNal é uma partida à parte. Então, vamos sair e buscar a vitória”, destacou o lateral direito do Inter, Renzo Sarávia.

O provável time do Inter para o GreNal deste sábado deve ter: Daniel, Sarávia, Bruno Méndez, Cuesta e Paulo Victor; Dourado, Edenilson, Boschilia e Patrick; Caio Vidal e Yuru Alberto.