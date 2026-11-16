“Agora tenho que responder à mãe de Cristiano Ronaldo?”: Jorge Jesus rebate declarações polêmicas de Dolores Aveiro

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O técnico de Portugal, Jorge Jesus, respondeu às declarações provocativas de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, ídolo da seleção. Após a pesada derrota de Portugal para a Dinamarca, Aveiro disse estar satisfeita com o resultado e afirmou que seu filho foi maltratado em seus últimos dias na seleção.

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Jesus comenta declaração de Aveiro sobre a derrota

Questionado sobre as críticas durante uma entrevista coletiva na segunda-feira, Jesus tentou amenizar a situação sem acirrar o conflito. "Agora tenho que responder à mãe de Cristiano Ronaldo? Minha mãe também… A mãe de Ronaldo é uma senhora que respeito muito. O que ela pode dizer? Mãe é mãe, não há como fugir disso. Entendo as declarações dela", disse o treinador de 72 anos à RTP.

Ele explicou sua posição ao reconhecer o vínculo especial entre mãe e filho, afirmando que uma mãe sempre defenderá seus filhos até o fim. Jesus insistiu que compreendia os sentimentos por trás das declarações e descreveu Aveiro como uma mãe muito querida que enfrentou muitas dificuldades para criar a família.

Mais tarde, Jesus reforçou a ideia à SportTV: "Barulho? É verdade, mas mãe é mãe, e só me cabe respeitá-la. Uma mãe sempre defende seus filhos, até a morte. Ela é uma mãe muito querida que sofreu muito para criar os filhos."

Tensão aumenta após humilhação diante da Dinamarca

Getty Images

A polêmica começou depois que Aveiro falou em um evento realizado no Sporting CP, onde afirmou que a seleção havia "enganado" seu filho antes de sua saída da equipe. Ela criticou especialmente a maneira como Portugal desmoronou na derrota por 4 a 1 para a Dinamarca , mas disse estar satisfeita com o resultado. Entre suas queixas, também estava uma homenagem recente que, em sua avaliação, foi mal conduzida. Ela argumentou que qualquer reconhecimento às conquistas de Ronaldo deveria ter ocorrido na presença dele. A demonstração pública de hostilidade lançou uma sombra sobre a equipe enquanto ela se prepara para o próximo jogo da Liga das Nações da UEFA, contra o País de Gales.

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A relação do experiente treinador com Ronaldo há muito é alvo de intenso escrutínio na imprensa portuguesa. Reportagens têm apontado com frequência para um desentendimento amplamente divulgado entre o técnico e o vencedor de cinco Bolas de Ouro antes da aposentadoria do jogador da seleção. Embora Jesus tenha tentado se concentrar na evolução tática da equipe na era pós-Ronaldo, a influência persistente da família Aveiro continua sendo um fator importante na percepção pública da seleção. O treinador segue sendo questionado sobre a possibilidade de a equipe realmente seguir em frente enquanto figuras de tamanha projeção continuam criticando sua liderança.

Preocupação com a condição física de Bernardo Silva

Além da polêmica familiar, Jesus também enfrenta questões importantes de gestão do elenco envolvendo jogadores experientes como Bernardo Silva . O jogador do Manchester City foi liberado recentemente da seleção por preocupações com sua condição física, apesar de informações divulgadas por seu clube indicarem que ele poderia estar apto a atuar em uma competição nacional ainda nesta semana.

"Melhor do que eu, só o médico pode dizer. Não faço parte do departamento médico", explicou Jesus ao ser questionado sobre a divergência nas informações a respeito da lesão. Ele revelou que Silva e Fabio Silva haviam solicitado exercícios específicos ao seu auxiliar Pedro antes de o meio-campista relatar um problema físico à equipe médica. O treinador reconheceu que jogadores de elite como Silva nunca ficam satisfeitos quando não podem defender seu país, mas afirmou que a decisão se baseou inteiramente no diagnóstico que recebeu.