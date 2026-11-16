Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
FBL-EUR-NATIONS-POR-PRESSERGetty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

“Agora tenho que responder à mãe de Cristiano Ronaldo?”: Jorge Jesus rebate declarações polêmicas de Dolores Aveiro

Siga GOAL no Google

O técnico de Portugal, Jorge Jesus, respondeu às declarações provocativas de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, ídolo da seleção. Após a pesada derrota de Portugal para a Dinamarca, Aveiro disse estar satisfeita com o resultado e afirmou que seu filho foi maltratado em seus últimos dias na seleção.

Publicidade

Jesus comenta declaração de Aveiro sobre a derrota

Questionado sobre as críticas durante uma entrevista coletiva na segunda-feira, Jesus tentou amenizar a situação sem acirrar o conflito. "Agora tenho que responder à mãe de Cristiano Ronaldo? Minha mãe também… A mãe de Ronaldo é uma senhora que respeito muito. O que ela pode dizer? Mãe é mãe, não há como fugir disso. Entendo as declarações dela", disse o treinador de 72 anos à RTP.

Ele explicou sua posição ao reconhecer o vínculo especial entre mãe e filho, afirmando que uma mãe sempre defenderá seus filhos até o fim. Jesus insistiu que compreendia os sentimentos por trás das declarações e descreveu Aveiro como uma mãe muito querida que enfrentou muitas dificuldades para criar a família.

Mais tarde, Jesus reforçou a ideia à SportTV: "Barulho? É verdade, mas mãe é mãe, e só me cabe respeitá-la. Uma mãe sempre defende seus filhos, até a morte. Ela é uma mãe muito querida que sofreu muito para criar os filhos."

Tensão aumenta após humilhação diante da Dinamarca

FBL-EURO-2024-MATCH41-POR-SLOGetty Images

A polêmica começou depois que Aveiro falou em um evento realizado no Sporting CP, onde afirmou que a seleção havia "enganado" seu filho antes de sua saída da equipe. Ela criticou especialmente a maneira como Portugal desmoronou na derrota por 4 a 1 para a Dinamarca, mas disse estar satisfeita com o resultado. Entre suas queixas, também estava uma homenagem recente que, em sua avaliação, foi mal conduzida. Ela argumentou que qualquer reconhecimento às conquistas de Ronaldo deveria ter ocorrido na presença dele. A demonstração pública de hostilidade lançou uma sombra sobre a equipe enquanto ela se prepara para o próximo jogo da Liga das Nações da UEFA, contra o País de Gales.

Publicidade
Publicidade

A relação do experiente treinador com Ronaldo há muito é alvo de intenso escrutínio na imprensa portuguesa. Reportagens têm apontado com frequência para um desentendimento amplamente divulgado entre o técnico e o vencedor de cinco Bolas de Ouro antes da aposentadoria do jogador da seleção. Embora Jesus tenha tentado se concentrar na evolução tática da equipe na era pós-Ronaldo, a influência persistente da família Aveiro continua sendo um fator importante na percepção pública da seleção. O treinador segue sendo questionado sobre a possibilidade de a equipe realmente seguir em frente enquanto figuras de tamanha projeção continuam criticando sua liderança.

Próximas partidas
WAL

WAL

Liga das Nações A

17 de nov. de 2026

POR

POR

DEN

DEN

Liga das Nações A

17 de nov. de 2026

NOR

NOR

Preocupação com a condição física de Bernardo Silva

Além da polêmica familiar, Jesus também enfrenta questões importantes de gestão do elenco envolvendo jogadores experientes como Bernardo Silva. O jogador do Manchester City foi liberado recentemente da seleção por preocupações com sua condição física, apesar de informações divulgadas por seu clube indicarem que ele poderia estar apto a atuar em uma competição nacional ainda nesta semana.

"Melhor do que eu, só o médico pode dizer. Não faço parte do departamento médico", explicou Jesus ao ser questionado sobre a divergência nas informações a respeito da lesão. Ele revelou que Silva e Fabio Silva haviam solicitado exercícios específicos ao seu auxiliar Pedro antes de o meio-campista relatar um problema físico à equipe médica. O treinador reconheceu que jogadores de elite como Silva nunca ficam satisfeitos quando não podem defender seu país, mas afirmou que a decisão se baseou inteiramente no diagnóstico que recebeu.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

Ver perfil do autor