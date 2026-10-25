"A decisão é definitiva, agora sou alemão", declarou o zagueiro de 19 anos do FC Augsburg à Sky, no intervalo da partida da equipe de Augsburg contra o Union Berlin.

"Pensei nisso por muito tempo com a minha família e também não disputei a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Cresci aqui, me sinto alemão e quero vestir a camisa com a águia no peito", acrescentou Banks, que também tem cidadania norte-americana por causa do pai.

Há cerca de um mês, o técnico da seleção alemã sub-21, Antonio Di Salvo, já havia revelado que, além de Banks, Louey Ben Farhat, do Karlsruher SC, também havia sido convencido a seguir carreira na seleção da Alemanha.

"Estamos em contato há muito, muito tempo. Tenho orgulho de termos conseguido despertar nos dois jogadores o interesse pela seleção alemã", disse Di Salvo na ocasião.

Tanto Banks quanto Ben Farhat haviam jogado pelas seleções de base dos países de seus pais. Ben Farhat chegou a atuar pela seleção principal da Tunísia. "Ambos também tinham a possibilidade de talvez até disputar uma Copa do Mundo", afirmou Di Salvo.

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Decisão de Banks pela seleção alemã causa descontentamento nos Estados Unidos

O técnico disse considerar "impressionante, corajosa e confiante essa mudança de federação, porque eles se sentem alemães, porque querem seguir esse caminho com a Alemanha e porque também acreditam que, se tiverem um bom desempenho, talvez possam jogar pela seleção principal".

O fato de Banks ter aberto mão da Copa do Mundo com os Estados Unidos e recusado uma convocação do técnico da seleção principal, Mauricio Pochettino, para os dois amistosos contra Bélgica e Portugal em março causou, por exemplo, grande descontentamento no ex-jogador Landon Donovan, ídolo norte-americano.