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A história de Lionel Messi com a seleção argentina não terminou quando ele deixou os gramados com a camisa de seu país. Mesmo depois da decisão de se aposentar da seleção, o nome do capitão da Argentina continua muito presente nos planos do técnico Lionel Scaloni, que parece disposto a lhe dar um novo papel na equipe nacional, mas, desta vez, fora de campo.

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Em declarações carregadas de carinho e bom humor, Scaloni não descartou a entrada de Messi em sua comissão técnica no futuro. Aproveitando a saída de seu auxiliar Walter Samuel da seleção argentina, o treinador fez um convite indireto ao oito vezes vencedor da Bola de Ouro e deixou a porta aberta para o seu retorno à seleção em uma função diferente.

As declarações do técnico argentino foram dadas na véspera do amistoso contra a Costa Rica e voltaram a jogar luz sobre o futuro de Messi após o fim de sua trajetória na seleção, abrindo espaço para especulações sobre a possibilidade de ele manter o vínculo com a equipe que levou à glória em mais de uma ocasião.

Scaloni não escondeu o desejo de que Messi continue jogando futebol pelo maior tempo possível e afirmou acreditar que o craque argentino ainda tem condições de seguir na carreira por mais alguns anos, talvez até depois de 2030, apesar da idade avançada e do afastamento da seleção.

"Acho que ele vai continuar jogando, e vai seguir até depois de 2030. Ele já se recusou a jogar pela seleção, mas eu espero, como jogador de futebol, que ele continue a carreira pelo maior tempo possível", disse o técnico da Argentina.

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Mas a parte mais interessante das declarações de Scaloni veio quando ele abordou a possibilidade de Messi integrar a comissão técnica da seleção argentina, depois de Walter Samuel anunciar sua saída para viver uma nova experiência profissional.

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"Se ele quiser vir para cá, não tem problema. Agora que o Walter saiu, olhem... deixem ele vir", acrescentou o treinador, em tom de brincadeira.

Apesar do caráter bem-humorado da declaração, as palavras de Scaloni mostraram o quanto ele valoriza a relação com Messi e revelaram que ele vê com bons olhos a ideia de a lenda argentina continuar ligada à seleção, mesmo que decida encerrar a carreira internacional como jogador.

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A saída de Samuel deixou uma vaga na comissão técnica, e Scaloni aproveitou a situação para fazer seu convite divertido, colocando diante de Messi uma nova possibilidade que pode levá-lo de volta à seleção pela qual disputou 208 partidas, marcando 126 gols.

Fim da trajetória na seleção e porta aberta para o retorno

A conversa acontece no momento em que Messi se prepara para uma nova fase da carreira, depois de decidir pôr fim às suas participações pela seleção, ao término de uma trajetória extraordinária na qual se tornou o maior artilheiro da história da Argentina e um dos maiores símbolos da equipe em todos os tempos.

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A relação de Messi com a seleção argentina nem sempre foi fácil. Durante muitos anos, ele sofreu com críticas e pressão, até conseguir mudar o rumo da história ao levar o país aos títulos da Copa América de 2021 e, depois, da Copa do Mundo de 2022, realizando o grande sonho tão esperado.

Com contrato com o Inter Miami, dos Estados Unidos, até dezembro de 2028, suas prioridades parecem ligadas a continuar aproveitando o futebol em nível de clubes, enquanto Scaloni ainda espera que ele siga presente no mundo do esporte, seja como jogador ou em uma função técnica no futuro.

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O técnico argentino não parece disposto a imaginar a seleção totalmente distante de Messi, que foi uma das principais peças de seu projeto vitorioso e um parceiro fundamental nas conquistas que recolocaram a Argentina no topo do futebol mundial.

Retorno aguardado ao Monumental

Em outro contexto, Messi se prepara para voltar ao estádio Monumental, em Buenos Aires, capital argentina, em 19 de janeiro de 2027, quando o Inter Miami enfrentará o River Plate em um amistoso que faz parte da preparação das duas equipes para a nova temporada.

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O aguardado confronto tem importância especial para o craque argentino, já que o levará de volta a um dos estádios mais marcantes de sua trajetória pela seleção, cerca de três meses depois de ele se emocionar durante a cerimônia de despedida da seleção de seu país.

A expectativa é de que a partida reúna vários nomes de destaque do futebol mundial, com Luis Suárez, Nicolás Otamendi e Casemiro à frente, além de alguns jogadores que já brilharam no Campeonato Espanhol, como Montiel, Rodrigo De Paul e Ángel Correa.

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Mas os olhares estarão voltados principalmente para Messi, que retornará ao gramado do Monumental cercado de grande expectativa da torcida, em um cenário repleto de simbolismo, sobretudo porque o próprio estádio está ligado a um dos momentos mais importantes de sua despedida do público argentino.

A partida representa uma nova oportunidade para os fãs da lenda o verem em Buenos Aires e apreciarem seus toques e sua habilidade em um estádio cujo nome está associado aos momentos mais bonitos de sua carreira pela seleção.

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Os detalhes da organização do confronto, a data de início da venda de ingressos e os eventos paralelos devem ser divulgados nas próximas semanas pelos canais oficiais dos dois clubes.

Entre o convite divertido de Scaloni para integrar a comissão técnica e o aguardado retorno ao Monumental, a relação de Messi com o futebol argentino parece longe de terminar com a aposentadoria da seleção, ainda que a natureza de sua presença mude na próxima etapa.