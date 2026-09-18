Effenberg escreveu em sua coluna para t-online sobre uma medida incomum do treinador de 59 anos, dividir 44 jogadores em dois elencos para a próxima sequência de quatro jogos de seleções. "Mas: eu entendo exatamente por que Klopp pensou nisso dessa forma. Ele sabe exatamente o que está fazendo", explicou o ex-jogador da Bundesliga.

Klopp deu um sinal positivo, prosseguiu Effenberg: "Agora ninguém mais pode ficar choramingando que não teria uma chance. Todos agora precisam provar que foram convocados com justiça para a seleção nacional e que também querem ser convocados de novo." Além disso, Klopp, diferentemente do antecessor Julian Nagelsmann, trouxe a clareza urgentemente necessária à estrutura do elenco. "O tempo dos experimentos de posição acabou de vez. (…) Ao olhar para os jogadores que foram convocados agora, fica claro: ninguém vai precisar jogar fora de posição – uma jogada muito simples, mas nem por isso menos genial, do novo técnico da seleção."

Com isso, Klopp evitaria a "inevitável insegurança e as discussões" "que ainda surgiram com Nagelsmann tanto entre os jogadores quanto em público", escreveu Effenberg, deixando claro: "Esses tempos incômodos precisam acabar de vez." Principalmente o incômodo debate sobre a posição de Joshua Kimmich, que Nagelsmann havia recuado novamente para a lateral direita na Copa do Mundo, Klopp deu por encerrado. O capitão voltará a atuar no futuro no meio-campo defensivo.

Por que a convocação de Jürgen Klopp também é um risco?

Ainda assim, a abordagem de Klopp também envolve certo risco, ao apostar em duas equipes quase completamente diferentes para os jogos contra Holanda e Grécia, assim como Sérvia e Grécia (jogo de volta), advertiu Effenberg: "Supondo que não funcione como esperado – uma seleção fique claramente abaixo da outra, os jogos sejam decepcionantes –, então voltarão a surgir vozes que vão criticá-lo por isso. Ele vai ter de passar por cima disso." Ainda assim, o ex-jogador de 58 anos está convencido de que a medida de Klopp é "correta" e que ele "também não se deixará demover por vozes de fora".

Além disso, Effenberg destacou de forma positiva as decisões de Klopp de não convocar Leon Goretzka e Leroy Sané, que estão atualmente lesionados. Na opinião dele, a antiga dupla do Bayern de Munique não deveria mais ter futuro na DFB. "Afinal, ambos já foram candidatos instáveis com frequência no passado – se Klopp tivesse levado os dois de novo, teria contradito a si mesmo e à sua nobre proposta", escreveu. De qualquer forma, a convocação e as declarações de Klopp parecem uma espécie de distanciamento em relação a Nagelsmann.

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O que Jürgen Klopp faz de diferente de Julian Nagelsmann?

Klopp havia destacado, entre outras coisas, que, ao contrário de Nagelsmann, pretende estar muito presente nos estádios e nos campos de treinamento para observar os jogadores de perto e buscar o contato direto.

"Finalmente", escreveu Effenberg, acrescentando: "Nagelsmann tinha o hábito de complicar e cientificizar desnecessariamente as mais simples decisões de pessoal, reflexões e processos. O resultado disso foi uma eliminação na Eurocopa nas quartas de final e agora o fracasso na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo."

Segundo Effenberg, o fato de Klopp seguir um caminho completamente diferente também é seu "maldito dever".