Segundo o jornalista argentino Cesar Luis Merlo, Scaloni, que levou a Albiceleste ao título da Copa do Mundo em 2022, deve renovar em breve, até 2030, seu contrato que termina no fim de dezembro. Já haveria um acordo verbal entre a federação e o treinador.

A notícia surpreende porque Scaloni havia deixado seu futuro em aberto em julho, após a derrota por 0 a 1 para a Espanha na final da Copa do Mundo, após a prorrogação, e suas palavras indicavam que ele poderia deixar o cargo ao fim do contrato: "Vou conversar com o presidente da federação. Não sei se tenho energia para encarar isso de novo", disse o treinador de 48 anos na entrevista coletiva após a final.

Se Scaloni deixasse o cargo ao fim do contrato atual, os dois amistosos contra Uruguai e Costa Rica, marcados para meados de novembro, seriam suas partidas de despedida. Com a renovação, o treinador campeão mundial deve seguir à frente da seleção de seu país na Copa América de 2028 e na Copa do Mundo de 2030.

Lionel Scaloni terá de seguir sem Lionel Messi na seleção argentina

Daqui para a frente, porém, Scaloni não poderá contar com sua maior estrela, já que Lionel Messi encerrou a carreira na seleção após a Copa do Mundo no verão passado. No início de outubro, na vitória por 3 a 0 sobre o Benin em um amistoso, o jogador de 39 anos fez sua partida de despedida.

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Scaloni é o treinador da seleção desde fevereiro de 2018 e, além do título da Copa do Mundo de 2022, levou a Argentina a duas conquistas da Copa América (2021 e 2024). Até agora, comandou a Albiceleste em 105 partidas, com 81 vitórias e apenas dez derrotas.