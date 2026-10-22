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Oliver Maywurm
Traduzido por

Agora, afinal, sim? Técnico campeão do mundo aparentemente dá uma guinada espetacular

Argentina
Copa do Mundo
L. Scaloni

Lionel Scaloni deve, afinal, permanecer por um longo período como técnico da seleção argentina.

Segundo o jornalista argentino Cesar Luis Merlo, Scaloni, que levou a Albiceleste ao título da Copa do Mundo em 2022, deve renovar em breve, até 2030, seu contrato que termina no fim de dezembro. Já haveria um acordo verbal entre a federação e o treinador.

A notícia surpreende porque Scaloni havia deixado seu futuro em aberto em julho, após a derrota por 0 a 1 para a Espanha na final da Copa do Mundo, após a prorrogação, e suas palavras indicavam que ele poderia deixar o cargo ao fim do contrato: "Vou conversar com o presidente da federação. Não sei se tenho energia para encarar isso de novo", disse o treinador de 48 anos na entrevista coletiva após a final.

Se Scaloni deixasse o cargo ao fim do contrato atual, os dois amistosos contra Uruguai e Costa Rica, marcados para meados de novembro, seriam suas partidas de despedida. Com a renovação, o treinador campeão mundial deve seguir à frente da seleção de seu país na Copa América de 2028 e na Copa do Mundo de 2030.

Lionel Scaloni terá de seguir sem Lionel Messi na seleção argentina

Daqui para a frente, porém, Scaloni não poderá contar com sua maior estrela, já que Lionel Messi encerrou a carreira na seleção após a Copa do Mundo no verão passado. No início de outubro, na vitória por 3 a 0 sobre o Benin em um amistoso, o jogador de 39 anos fez sua partida de despedida.

FBL-FRIENDLY-ARG-BENGetty Images

Scaloni é o treinador da seleção desde fevereiro de 2018 e, além do título da Copa do Mundo de 2022, levou a Argentina a duas conquistas da Copa América (2021 e 2024). Até agora, comandou a Albiceleste em 105 partidas, com 81 vitórias e apenas dez derrotas.

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