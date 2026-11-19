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A Confederação Asiática de Futebol (AFC) elegeu Alireza Beiranvand jogador do ano de 2026 nesta quinta-feira, em Bangkok. O iraniano de 34 anos fez história: nunca um goleiro havia sido eleito o melhor jogador do continente asiático. O meio-campista do Atlético de Madrid Lee Kang-in recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de AFC International Player of the Year.

Beiranvand esteve em destaque sobretudo na Copa do Mundo do último verão. Apesar das muitas restrições enfrentadas pelo Irã, que não podia pernoitar nos Estados Unidos, a Team Melli terminou a fase de grupos invicta.

Beiranvand era o titular absoluto no gol do Irã e mostrou por que recebia essa confiança. O goleiro brilhou especialmente contra a Bélgica, que ficou no 0 a 0 graças a nada menos que sete defesas do destaque da partida.

Depois do empate anterior com a Nova Zelândia ( 2 a 2 ) e do dramático 1 a 1 diante do Egito na última rodada, o Irã, apesar de invicto, ficou por pouco fora do mata-mata devido ao saldo de gols.

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Beiranvand, que fez 15 defesas ao todo na Copa do Mundo, já havia sido indicado em 2019, mas naquela ocasião perdeu o prêmio para o catariano Akram Afif.

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Com a eleição, Beiranvand superou os concorrentes sauditas Feras Al-Brikan e Salem Al-Dawsari e, na 30ª edição da premiação, tornou-se o primeiro iraniano a vencer desde Ali Karimi, em 2004.

Além de Beiranvand e Karimi, Khodadad Azizi (1996), Ali Daei (1999) e Mehdi Mahdavikia (2003) também já haviam conquistado o prêmio individual pelo Irã. Beiranvand é, ainda, apenas o segundo goleiro da história a ser indicado, depois do saudita Mohamed Al-Deayea, em 1996.

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Beiranvand também vive um ano impressionante no clube. Com cinco jogos sem sofrer gols em nove partidas, ajudou o Tractor FC a chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões da AFC. Assim, o clube igualou sua melhor campanha na principal competição de clubes da Ásia.

No cenário nacional, O Muro da Pérsia perdeu apenas três jogos pelo Tractor, que terminou em segundo lugar, atrás do Esteghlal FC, no campeonato encerrado antecipadamente por causa da guerra. Desde outubro deste ano, o goleiro, que disputou 90 partidas pela seleção, defende o Fajr Sepasi Shiraz.