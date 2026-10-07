Foi o que informou a Chancelaria do Estado da Baviera. Antes, o jornal Bild havia noticiado a premiação.

Söder exaltou Kompany como um "grande treinador para um grande clube" e um "engajado defensor da humanidade". Para o recordista alemão de títulos, o técnico de 40 anos foi "um achado", e sob seu comando o antigo "FC Hollywood" se transformou em um bem-sucedido "FC Feelgood".

Com seu "claro apelo em favor da dignidade humana", Kompany "impressionou muitas pessoas muito além de todo o mundo do esporte. Assim, Vincent Kompany não é apenas uma grande personalidade do esporte, mas também um exemplo que assume responsabilidade por nossa sociedade", disse Söder sobre o "grandioso embaixador da Baviera no mundo".

Vincent Kompany faz discurso emocionante após escândalo de racismo envolvendo Vinicius Junior

O técnico do Bayern havia feito, em fevereiro, um pronunciamento de quase 12 minutos, amplamente repercutido, contra o racismo. O estopim foram as ofensas racistas contra o astro do ataque Vinícius Junior, do Real Madrid no jogo da Champions League entre Benfica Lisboa e os Merengues, assim como a reação relativizadora do então técnico do Benfica, José Mourinho (hoje no Real).

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Com o "Prêmio Esportivo da Baviera", desde 2002 são homenageadas estrelas e iniciativas que tornam especialmente visível o efeito positivo do esporte na sociedade e ajudam a moldar a vida esportiva com criatividade. O prêmio é concedido em diferentes categorias. A cerimônia deste ano acontece no sábado, em Munique.







