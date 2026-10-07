Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Vincent KompanyGetty Images
Traduzido por

"Advogado da humanidade!" Grande honra para Vincent Kompany, do Bayern de Munique

Liga dos Campeões
Bundesliga
V. Kompany
Vinicius Junior
Real Madrid

Vincent Kompany recebe, no "Prêmio Esportivo da Baviera", o prêmio pessoal do ministro-presidente Markus Söder (CSU).

Foi o que informou a Chancelaria do Estado da Baviera. Antes, o jornal Bild havia noticiado a premiação.

Söder exaltou Kompany como um "grande treinador para um grande clube" e um "engajado defensor da humanidade". Para o recordista alemão de títulos, o técnico de 40 anos foi "um achado", e sob seu comando o antigo "FC Hollywood" se transformou em um bem-sucedido "FC Feelgood".

Com seu "claro apelo em favor da dignidade humana", Kompany "impressionou muitas pessoas muito além de todo o mundo do esporte. Assim, Vincent Kompany não é apenas uma grande personalidade do esporte, mas também um exemplo que assume responsabilidade por nossa sociedade", disse Söder sobre o "grandioso embaixador da Baviera no mundo".

Vincent Kompany faz discurso emocionante após escândalo de racismo envolvendo Vinicius Junior

O técnico do Bayern havia feito, em fevereiro, um pronunciamento de quase 12 minutos, amplamente repercutido, contra o racismo. O estopim foram as ofensas racistas contra o astro do ataque Vinícius Junior, do Real Madrid no jogo da Champions League entre Benfica Lisboa e os Merengues, assim como a reação relativizadora do então técnico do Benfica, José Mourinho (hoje no Real).

Com o "Prêmio Esportivo da Baviera", desde 2002 são homenageadas estrelas e iniciativas que tornam especialmente visível o efeito positivo do esporte na sociedade e ajudam a moldar a vida esportiva com criatividade. O prêmio é concedido em diferentes categorias. A cerimônia deste ano acontece no sábado, em Munique.



GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google