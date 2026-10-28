Dani Carvajal, ex-capitão do Real Madrid e atualmente jogador do Getafe, revelou o papel que desempenhou nas negociações com Rodri, capitão da seleção da Espanha, para contratá-lo pelo Real Madrid durante a última janela de transferências do verão.

O Real Madrid havia iniciado as negociações com força junto a Rodri no verão passado, antes que o Barcelona interviesse e desviasse o rumo do jogador para o Camp Nou.

Em entrevista ao programa El Larguero, na rádio Cadena SER, Carvajal foi questionado: você se surpreendeu com a assinatura de Rodri com o Barcelona? Ele respondeu: "Você também tem que perguntar isso ao Rodri. Eu conversei com ele, ele me fez algumas perguntas e eu tentei convencê-lo. Acredito que havia outros do outro lado... Tenho certeza de que ele tem seus motivos para escolher jogar ali (no Barcelona)".

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Sobre o quanto o Real Madrid precisa de um jogador como Rodri, ele respondeu: "Qualquer time deseja contratar um jogador como Rodri. Ele é um jogador incrível e é difícil encontrar alguém como ele. Seria uma adição fantástica para qualquer time".

A respeito dos momentos difíceis que Vinícius Júnior vive ultimamente, ele disse: "Em toda carreira profissional, sempre existem momentos difíceis, e acredito que Vinícius está passando por um deles, especialmente após sua expulsão recente. Mas ele precisa manter a calma, porque acabou de renovar seu contrato, é um jogador fantástico e uma pessoa especial".

E acrescentou: "Sei que Vinícius voltará à sua melhor forma, porque já superou situações mais difíceis; eu vivi essas experiências com ele no vestiário".

Ele foi questionado: você já conversou com ele sobre a possibilidade de deixar Madri? E respondeu: "Não tive a oportunidade de conversar com ele em grandes detalhes sobre esse assunto, mas sei que o Real Madrid esteve presente na renovação do contrato... e sei que talvez ele não tenha sofrido com falta de ofertas para sair".