Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP
Ahmed Mansy
Traduzido por

Adiamento e cancelamento: Copa da Ásia atrapalha a preparação da seleção da Arábia Saudita

Arábia Saudita
G. Donis
Asian Cup
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Grécia

Nova decisão

A Copa da Ásia estragou a concentração extraordinária que a seleção da Arábia Saudita realizaria no período que se aproxima.

A Confederação Asiática de Futebol anunciou, na manhã de ontem, terça-feira, o adiamento da Copa da Ásia, que estava prevista para começar em janeiro de 2027, passando a ser realizada a partir de dezembro do mesmo ano.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que, com base nessa decisão, o grego Georgios Donis, treinador da seleção saudita, decidiu cancelar a concentração que seria realizada no fim do ano corrente.

A Arábia Saudita realizaria uma concentração de preparação para a competição asiática na cidade de Khobar, no período de 21 de dezembro a 3 de janeiro.

Próximas partidas
KSA

KSA

Amistosos

13 de nov. de 2026

CDS

CDS

A concentração teria dois amistosos contra Catar e Palestina, antes de se definir pelo cancelamento da concentração e das duas partidas após o adiamento da Copa da Ásia por aproximadamente 11 meses.

Espera-se que esse período testemunhe a realização de algumas partidas da Roshn Saudi League, a fim de disputar os jogos em intervalos mais amplos e sem pressão.

Vale lembrar que a seleção saudita fará uma nova concentração entre os dias 8 e 17 de novembro corrente, durante a qual disputará dois amistosos contra a Coreia do Sul e o Uzbequistão, nos dias 13 e 17 do mesmo mês.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google