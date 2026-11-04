A Copa da Ásia estragou a concentração extraordinária que a seleção da Arábia Saudita realizaria no período que se aproxima.

A Confederação Asiática de Futebol anunciou, na manhã de ontem, terça-feira, o adiamento da Copa da Ásia, que estava prevista para começar em janeiro de 2027, passando a ser realizada a partir de dezembro do mesmo ano.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que, com base nessa decisão, o grego Georgios Donis, treinador da seleção saudita, decidiu cancelar a concentração que seria realizada no fim do ano corrente.

A Arábia Saudita realizaria uma concentração de preparação para a competição asiática na cidade de Khobar, no período de 21 de dezembro a 3 de janeiro.

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A concentração teria dois amistosos contra Catar e Palestina, antes de se definir pelo cancelamento da concentração e das duas partidas após o adiamento da Copa da Ásia por aproximadamente 11 meses.

Espera-se que esse período testemunhe a realização de algumas partidas da Roshn Saudi League, a fim de disputar os jogos em intervalos mais amplos e sem pressão.

Vale lembrar que a seleção saudita fará uma nova concentração entre os dias 8 e 17 de novembro corrente, durante a qual disputará dois amistosos contra a Coreia do Sul e o Uzbequistão, nos dias 13 e 17 do mesmo mês.