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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Adiamento da rodada do clássico: a Copa do Golfo 27 embaralha as cartas do Campeonato Saudita

G. Donis
Arábia Saudita
Campeonato Saudita
Al-Fayha x Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Al-Riyadh x Al-Nassr
Al-Riyadh
Al-Nassr
Al Qadsiah x Al-Ittihad
Al Qadsiah
Al-Ittihad
Al-Ahli x Abha
Al-Ahli
Abha
Grécia
Arábia Saudita

A Arábia Saudita busca um título ausente há 23 anos

O Campeonato Saudita Roshn terá diversas mudanças inesperadas em sua tabela de jogos, por conta da participação da seleção na próxima Copa do Golfo Árabe, a "Golfo 27".

A Arábia Saudita será a sede da 27ª edição da Copa do Golfo Árabe, no período de 23 de setembro a 6 de outubro deste ano, na cidade de Jidá.

O jornal saudita "Al-Riyadhiah" afirmou que a Liga do Campeonato Roshn vai promover diversas alterações na tabela de jogos, a pedido do grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita.

Donis pediu a prorrogação do período de treinamento da seleção saudita antes do início da competição do Golfo por mais 7 dias, o que obrigará a liga a realizar amplas mudanças na tabela de jogos.

O jornal esclareceu que os ajustes incluirão mais de uma rodada, com destaque para a oitava rodada, que estava prevista para o dia 17 de setembro próximo, menos de uma semana antes do início da "Golfo 27".

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Espera-se que os jogos dessa rodada sejam adiados, rodada que teria um clássico eletrizante entre Al-Hilal e Al-Ittihad no estádio Kingdom Arena.

Donis busca se preparar da melhor forma para a competição do Golfo, na esperança de levar a seleção saudita de volta ao título após uma ausência de 23 anos completos, desde a última conquista em 2003.

O treinador grego comandou a seleção saudita antes do início da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mas se despediu da competição na fase de grupos, após terminar em último lugar no Grupo 8 com apenas dois pontos.

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