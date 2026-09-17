O alemão Karim Adeyemi, destaque do Barcelona, garantiu que sua equipe catalã é a melhor do mundo e capaz de vencer qualquer adversário, graças à sua qualidade impressionante sob o comando do treinador Hansi Flick.

Adeyemi disse em entrevista ao jornal ARA: "Falar do título da Champions League? Nós falamos em vencer cada partida. E se você vence cada partida, acaba conquistando a Liga dos Campeões da Europa, não é mesmo?".

E acrescentou: "Pensamos em cada partida separadamente. Se você vence cada jogo, conquista tudo. Esse é o nosso objetivo: encarar cada dia de forma isolada, fazer um bom treino e, no dia seguinte, mais um bom treino, e depois jogar e vencer".

Ele destacou: "Acho que aplicamos bem o estilo de pressão, sabemos o que temos que fazer, e se fizermos isso todos juntos, como eu disse, somos imparáveis, tanto com a bola quanto sem ela".

Sobre estar na escalação titular, comentou: "Estaria mentindo se dissesse que não fico preocupado. Claro que fico. Acho que o melhor é que cada jogador pense que deve ser titular. Temos que competir".

E explicou: "O futebol é competição. Não sou do tipo que fica bravo ou diz por que ele joga e eu não? Trabalho todos os dias para provar ao treinador que devo jogar, e acho que todos os jogadores pensam da mesma forma".

Ele ressaltou: "É uma relação saudável e não tóxica dentro do vestiário. E estamos prontos também caso entremos em campo por apenas alguns minutos. O clima no vestiário é bom. Nós o mantemos, e Hansi Flick também cuida muito disso. Acho que essa é a coisa mais importante: que o clima seja bom. Se você tem um bom clima, pode alcançar qualquer coisa".

E prosseguiu: "Qual jogador mais te surpreendeu nos treinos? Eu já os tinha visto jogar antes, claro, mas o nível do Pedri é impressionante, e o Lamine Yamal também, claro. Ele é capaz de fazer tudo o que quer, e é uma loucura vê-lo".

Sobre a Bola de Ouro, ele explicou: "Para mim, antes de tudo, acho que cada jogador é diferente. Não dá para dizer que um jogador é o melhor do mundo, exceto Messi. Para mim, ele é o melhor todos os anos".

E completou: "Mas sim, cada jogador é diferente. Não consigo dizer quem merece, mas acho que todos os que concorrem merecem vencer. E, com certeza, Yamal é um candidato claro a conquistá-la, e sua coroação seria merecida".

Torcida do Barcelona canta o nome de Adeyemi

Ele disse: "E o seu gol contra o Feyenoord e o canto da torcida do Camp Nou com o seu nome? Na verdade, o gol foi tão bonito que eu disse a mim mesmo: que maravilha, que momento. Adorei aquilo, porque o carinho da torcida é algo incrível e você se sente ainda mais feliz".

E acrescentou: "Flick espera de mim que eu jogue com liberdade e que aproveite minha velocidade e minhas movimentações. E que vença os duelos individuais e jogue junto com a equipe. Acho que tento fazer isso, e quando marco ou dou assistências sinto muita felicidade, mas, no fim das contas, o mais importante é vencer as partidas".

Karim Adeyemi prometeu aprender a língua catalã, explicando que, por conta de suas origens na região da Baviera, logo percebeu a particularidade da torcida do Barcelona e dos habitantes da Catalunha.

O jogador alemão garantiu, ao final de sua entrevista, que o Barcelona não é apenas um clube, mas algo mais próximo de uma família.

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