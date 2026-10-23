O Karim Adeyemi, astro do Barcelona, afirmou que Xavi Espart é o jogador da academia que mais o impressionou.

A declaração veio depois que Adeyemi respondeu às perguntas dos torcedores do clube catalão em seu canal no YouTube, na sexta-feira, dois dias antes do Clássico, e também falou sobre seus primeiros meses com a equipe.

Sobre disputar seu primeiro Clássico, Adeyemi disse: "Estou muito empolgado, com certeza".

A respeito do conselho mais importante que recebeu do treinador Hansi Flick, ele esclareceu: "A coisa mais importante que ele me disse foi para aproveitar o ambiente do clube e as pessoas da Catalunha".

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Sobre seu destino preferido para passar as férias, revelou: "É muito difícil escolher um único destino. Gosto do Japão, assim como gosto de ir à Albânia e ao Kosovo".

Sobre seus gols preferidos, disse: "Meu gol preferido foi contra o Chelsea na Liga dos Campeões da Europa, mas também gosto do primeiro gol que marquei com a camisa do Barcelona".

A respeito de sua decisão de se transferir para o Barcelona, afirmou: "Eu estava completamente seguro da minha decisão. Os melhores jogadores do mundo sempre jogaram por este clube, e o Barcelona é um clube incrível".

Sobre seu nível de espanhol, acrescentou: "A adaptação está indo tranquilamente, mas meu espanhol...".

Sobre seu jogador preferido no Barcelona, à exceção de Lionel Messi, respondeu: "Andrés Iniesta, Neymar e Ronaldinho".

Sobre o jogador da academia La Masia que mais o impressionou, disse: "Xavi Espart já é um jogador muito bom, e me impressionou".

A respeito de sua relação especial com Hansi Flick, Adeyemi disse: "Acredito que sim. Ele é um dos principais motivos que me levaram a vir, e sou muito grato a ele. Flick é uma pessoa muito importante para todos os jogadores, e tem uma relação especial com cada um deles".

Sobre os jogadores mais difíceis de marcar durante os treinos, concluiu: "Lamine Yamal, e também Raphinha. Não consigo escolher apenas um jogador".