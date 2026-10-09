O Real Madrid continua a viver uma crise, e o período de pausa para as datas Fifa não ajudou a melhorar a situação esportiva do time merengue, sobretudo por conta do comportamento de Kylian Mbappé.

O jornal Sport relatou que Mbappé, em vez de se recuperar de seus problemas físicos, decidiu passar alguns dias ao lado de sua atual companheira, Ester Expósito, na França e na Suíça.

Uma das imagens mais polêmicas foi aquela em que Mbappé apareceu andando de bicicleta, uma atividade que lhe é proibida, conforme admitiu o treinador José Mourinho em entrevista.

A torcida do Real Madrid se cansou desse tipo de comportamento e convocou a organização de um protesto para expressar sua insatisfação. Essa manifestação será realizada minutos antes do confronto com o Villarreal, neste sábado.

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"Vaias no Santiago Bernabéu: o Bernabéu fala": esse é o lema escolhido pelos manifestantes para expressar sua indignação, que começou a se espalhar amplamente pelas redes sociais.

Há três nomes no centro das atenções: Mbappé, Vinícius e Florentino Pérez.

No programa El Chiringuito, apresentado por Josep Pedrerol, os analistas discutiram as situações esportiva e social pelas quais passa o clube merengue.

Josep Pedrerol esteve entre os mais críticos ao protesto, começando sua fala ao dizer: "Os torcedores do Barcelona devem agradecer muito à torcida do Real Madrid por soltar vaias contra os jogadores do próprio time".

Pedrerol considera que Joan Laporta, presidente do Barcelona, está extremamente feliz com tudo o que acontece dentro do Real Madrid, explicando que "as vaias da torcida do Bernabéu contra os jogadores favorecem o Barcelona".

O jornalista esportivo não consegue entender a postura de todos aqueles que vão soltar vaias contra os jogadores do Real Madrid, e chegou a duvidar de seu vínculo com o clube merengue, dizendo: "Para mim, parece que são torcedores do Barcelona".

Ainda assim, a situação seria completamente diferente caso o Real Madrid fosse incapaz de vencer o Villarreal, já que Pedrerol disse: "A coisa é diferente se chegarmos ao minuto 90 e eu perceber que o time não vai conseguir voltar no placar, e que os jogadores não estão correndo. Nesse caso, eu não me meteria. É natural que a torcida expresse sua insatisfação, mas não antes disso".