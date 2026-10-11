Um relatório da imprensa revelou a gravação de áudio das conversas da tecnologia do árbitro assistente de vídeo sobre a expulsão de Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, após ser acusado de puxar o cabelo de Saliba aos 71 minutos do confronto diante do Villarreal, pela oitava rodada de LaLiga.

O árbitro Isidro Díaz de Mera tomou a decisão depois de revisar o lance pela tela, com base em um alerta de Alejandro Muñiz Ruiz, presente na sala da tecnologia de vídeo.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Alejandro Muñiz Ruiz chamou a atenção de Díaz de Mera para o episódio, dizendo: "Isidro, recomendo que você revise o lance para avaliar a existência de uma conduta violenta durante o processo do gol".

Díaz de Mera respondeu: "Álex, deixa o Pouli (árbitro assistente de vídeo) falar, porque sua voz está cortando muito". Nesse momento, interveio Pulido Santana, que ocupava a função de árbitro assistente de vídeo, dizendo: "Avisa quando chegar à tela, Isi".

Depois que o árbitro chegou à tela, disse: "Estou diante da tela agora", e a sala da tecnologia de vídeo lhe esclareceu: "Certo, pelo que vemos, o Vinícius puxa o cabelo do jogador do Villarreal. Esse lance se enquadra na mesma fase do processo do gol".

O árbitro respondeu: "Perfeito, me mostrem uma imagem aberta, quero ver onde termina a fase da jogada (a evolução do próprio lance)".

Ao fundo, ouviu-se a voz de uma das pessoas presentes na sala da tecnologia de vídeo dizer: "Esse é um lance que exige cartão vermelho".





E depois que os lances completos foram exibidos diante dele, o árbitro definiu sua decisão dizendo: "Álex, Pouli, para mim vou reiniciar o jogo marcando a infração e mostrando o cartão vermelho ao jogador número 7 do time da casa, combinado?".

Essa decisão foi confirmada com a expressão "de acordo" por parte da equipe da tecnologia de vídeo e, em seguida, o árbitro mostrou o cartão vermelho a Vinícius Júnior.