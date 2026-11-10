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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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Acordo secreto: Barcelona e a Confederação Brasileira traçam plano especial para proteger Raphinha

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O retorno de Raphinha à seleção brasileira abriu um capítulo espinhoso no Barcelona, depois que reportagens revelaram a existência de uma coordenação prévia entre o clube catalão e a confederação nacional para administrar os minutos de participação do craque do Barça, na tentativa de evitar uma nova lesão que poderia confundir os planos de todos.

O ponta do Barcelona foi convocado para disputar os dois amistosos contra Japão e Singapura, marcados para os dias 14 e 17 de novembro no Estádio Nacional de Singapura, em sua primeira aparição com a Seleção durante a atual data Fifa.

A presença de Raphinha é uma boa notícia para o Brasil, que recupera uma de suas principais armas ofensivas, mas, por outro lado, gera uma clara preocupação no Barcelona, após um ano de 2026 fisicamente difícil para o jogador, no qual ele sofreu três lesões musculares enquanto atuava pela seleção.

Nesse sentido, a rede brasileira "Globo" noticiou que o Barcelona e a Confederação Brasileira de Futebol "trabalham na coordenação para administrar o tempo de participação dele, a fim de garantir que Raphinha volte em plena forma física e reduzir o risco de sofrer uma terceira lesão consecutiva enquanto representa a seleção de seu país".

O último revés havia ocorrido em setembro passado, durante o amistoso contra a Austrália, quando Raphinha foi obrigado a deixar o campo no intervalo após sentir dores na parte posterior da coxa direita.

Os exames médicos posteriores revelaram a presença de um leve edema muscular, por isso a confederação brasileira decidiu tirá-lo da lista do time para a partida contra a Índia e facilitar seu retorno à recuperação no Barcelona.

Agora, com seu novo retorno sob o comando de Carlo Ancelotti, parece que todas as partes concordaram que a aventura não é permitida: cada minuto que Raphinha jogar na Ásia será calculado com precisão, em um plano cujo primeiro objetivo é que ele volte à Catalunha sem lesões e pronto para dar sequência à temporada sem um novo revés.

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