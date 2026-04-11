Acordo preliminar entre Klopp e o Real Madrid... e Haaland lidera a lista das cinco contratações

Crescem as especulações nos bastidores do Real Madrid sobre o futuro do técnico Álvaro Arbeloa, especialmente caso a equipe seja eliminada da Liga dos Campeões, o que significaria mais uma temporada sem títulos importantes.

O site “Defensa Central”, segundo fontes próximas ao clube, indicou que a diretoria já começou a estudar opções alternativas, e o nome do técnico alemão Jürgen Klopp surge como o principal candidato para assumir o comando técnico do time real na próxima temporada.

O jornalista espanhol Ángel Turquimada revelou que existe um “acordo preliminar” entre Anis Laghrari, uma das figuras influentes dentro do clube, e o técnico alemão, prevendo que ele assuma o comando do Real Madrid, desde que seja atendido a um conjunto de exigências técnicas e administrativas.

Essas exigências incluem a contratação de dois zagueiros e meio-campistas de alto nível, além de Erling Haaland, que Klopp considera a peça fundamental de seu novo projeto.

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Klopp, que já havia anunciado seu desejo de tirar um tempo de descanso após deixar o Liverpool, exige amplos poderes na gestão dos assuntos da equipe, incluindo decisões relacionadas a contratações e estrutura técnica — uma abordagem à qual se acostumou durante suas duas passagens de sucesso pelo Borussia Dortmund e pelo Liverpool.

Pessoas próximas a ele acreditam que ele não aceitará nenhuma proposta que não lhe conceda total liberdade de ação, mesmo que seja do Real Madrid.

Por outro lado, grande parte da torcida do clube real acredita que a contratação de Klopp seria a medida ideal para devolver a disciplina e o espírito de luta à equipe, devido ao seu estilo baseado na pressão alta e na organização tática rigorosa, o que se alinha às ambições do Real Madrid e de sua torcida.

Já no que diz respeito às transferências, o nome de Erling Haaland volta a surgir como um possível alvo do Real Madrid, embora o clube não tenha se movimentado seriamente para contratá-lo anteriormente devido ao seu foco na negociação de Kylian Mbappé.

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Com a presença de Vinícius Júnior e Mbappé no elenco, as chances de contratar o norueguês parecem complicadas do ponto de vista tático e financeiro, mas sua chegada pode se tornar possível caso um dos dois astros deixe o clube.

Enquanto isso, as negociações para a renovação do contrato de Vinícius continuam em andamento, em meio a notícias sobre exigências financeiras elevadas, influenciadas pela chegada de Mbappé e seu alto salário.

Já o próprio Mbappé tem contrato até 2030, mas vive um momento de tensão dentro do clube devido ao declínio nos resultados, o que deixa todos os cenários em aberto.

Até o momento, nenhum dos principais meios de comunicação confirmou a veracidade das informações divulgadas por Turkemada, mas o aumento das especulações sobre a possibilidade de Klopp assumir o comando do Real Madrid reflete o tamanho da preocupação dentro do clube com a continuidade da situação atual e a possibilidade de iniciar um novo projeto liderado por um dos treinadores mais renomados do mundo.

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