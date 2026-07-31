Acordo preliminar entre Arsenal e Newcastle pela contratação de Guimarães

O Arsenal, da Inglaterra, chegou a um acordo preliminar para a contratação do internacional brasileiro Bruno Guimarães, meio-campista do Newcastle United, com o campeão da Premier League tendo marcado uma data ao longo da próxima semana para a realização dos exames médicos do jogador.

O jornal britânico "Daily Mail" indicou que o valor acordado da transferência é de 77 milhões de libras esterlinas, além de bônus e variáveis adicionais. Apesar de os contratos oficiais ainda não terem sido assinados, o negócio ficou muito próximo de ser concretizado e está em suas fases finais.

A diretoria do Newcastle estava fortemente relutante em abrir mão de Guimarães, de 28 anos, especialmente após a perda de outras peças importantes neste verão, como Sandro Tonali e Anthony Gordon, além do pedido de demissão apresentado hoje pelo técnico Eddie Howe. No entanto, a insistência do Arsenal e o desejo de fechar o negócio decidiram a questão, sobretudo depois que o astro brasileiro surpreendeu a diretoria do Newcastle há algumas semanas ao comunicar seu explícito desejo de deixar o clube, o que se materializou com sua ausência na viagem da delegação da equipe para o período de preparação em "La Manga".

Guimarães, que foi campeão da Copa da Liga com o Newcastle em março de 2025 e participou recentemente das finais da Copa do Mundo, será a quarta contratação do Arsenal neste verão, depois de o clube ter acionado a cláusula de compra definitiva do zagueiro Piero Hincapié, do Bayer Leverkusen, contratado o goleiro Illan Meslier em uma transferência gratuita e fechado a contratação do ponta grego Christos Tzolis, do Club Brugge, por 36 milhões de libras.

Vale lembrar que o Arsenal já havia tentado contratar o jogador pela primeira vez em 2022, junto ao Lyon, da França, antes de o Newcastle se antecipar na ocasião e fechar a assinatura.