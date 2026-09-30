A crise dentro da seleção de Portugal entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus se agravou, depois que o capitão da equipe deixou a concentração do time rumo a Madri, em um desdobramento que abre espaço para questionamentos sobre a possibilidade de estas serem as últimas horas do astro português com a camisa de seu país.

O jornal "Marca" revelou a cronologia do desentendimento entre Ronaldo e Jesus, esclarecendo que o capitão de Portugal não era um jogador comum nos cálculos da seleção, e que o que aconteceu nos últimos dias levou ao aumento da tensão entre as duas partes, culminando na decisão de Ronaldo de deixar a concentração.

O início: acordo sobre a participação de Ronaldo em duas partidas

A história começou quando Jorge Jesus convocou Cristiano Ronaldo para os quatro jogos, apesar de todos os rumores que precederam o anúncio da lista.

Segundo a "Marca", o técnico e o jogador combinaram que Ronaldo atuaria na primeira partida contra o País de Gales, e depois na quarta partida contra a Noruega no dia 4 de outubro.

As coisas transcorreram normalmente no início, já que Ronaldo atuou como titular contra o País de Gales, jogou os primeiros 66 minutos e marcou um gol que foi anulado por irregularidade.

Jesus muda seu plano contra a Noruega

Mas as coisas mudaram na manhã da segunda partida, contra a Noruega, que terminou com a vitória de Portugal por 2 a 1.

De acordo com o relato da "Marca", Jesus comunicou a Ronaldo que precisava dele na partida, e que talvez o colocasse durante os últimos 30 minutos.

De fato, quando o placar indicava o empate por 1 a 1 aos 51 minutos, após o gol de Erling Haaland, Ronaldo começou os exercícios de aquecimento.

Mas Portugal abriu 2 a 1 aos 54 minutos, mudando os cálculos da partida, já que o objetivo principal passou a ser manter a vantagem, e Jesus deixou de considerar a entrada de Ronaldo necessária.

O capitão de Portugal permaneceu aquecendo por cerca de meia hora, mas não entrou em campo, antes de deixar o gramado irritado ao término da partida.

Ronaldo falta aos treinos

A crise se agravou no dia seguinte, depois que Ronaldo não participou do treino coletivo da seleção.

Segundo o jornal espanhol, o jogador permaneceu afastado do grupo e se dirigiu ao hotel, enquanto realizou treinos individuais na academia.

Declarações de Jesus acendem a raiva de Ronaldo

Mas o ponto de virada mais marcante veio durante a entrevista coletiva de Jorge Jesus.

Segundo a "Marca", Ronaldo acompanhou as declarações de seu técnico, mas não ficou convencido com as explicações que ele deu sobre sua não participação contra a Noruega.

Jesus havia descrito o estado de Ronaldo como apenas "um momento de frustração que dura 10, 15 ou 20 segundos", em referência à reação do jogador após não ter sido acionado durante a partida.

E, em vez de voltar aos treinos com o grupo, Ronaldo decidiu deixar a concentração da seleção, onde se prepara para usar seu avião particular para retornar a Madri, devendo chegar à capital espanhola na noite de quarta-feira.

Foi a última partida de Ronaldo com Portugal?

Ainda é cedo para afirmar que Ronaldo tomou uma decisão definitiva de se aposentar do futebol internacional, especialmente porque os acontecimentos ainda são recentes, e o jogador não emitiu nenhum anúncio oficial a respeito.

Mas sua saída da concentração da seleção, em meio ao desentendimento com Jesus, abre espaço para a possibilidade de que este seja o fim de sua trajetória internacional.

Ronaldo possui atualmente 146 gols em 234 partidas internacionais com Portugal, em uma trajetória que o tornou o maior artilheiro histórico da seleção e o detentor do recorde de número de participações internacionais.

E a pergunta mais marcante agora permanece: Ronaldo voltará à seleção de Portugal novamente, ou sua crise com Jorge Jesus já pôs fim à sua trajetória internacional?