O jogador do Toulouse, Guillaume Restes, entrou para a história da seleção francesa ao se tornar o goleiro mais jovem a atuar com os Bleus no período pós-Segunda Guerra Mundial, no confronto diante da Bélgica pela Liga das Nações da UEFA, na noite desta segunda-feira.

Restes (21 anos e 208 dias) atingiu uma marca histórica que a seleção francesa não via havia mais de meio século, já que nenhum goleiro mais jovem do que ele atuava desde Jean-Paul Bertrand-Demanes, que jogou contra a Dinamarca em 21 de novembro de 1973, aos 21 anos e 182 dias.

Antes deles, o único a superar Restes no período pós-guerra foi Georges Carnus, que fez sua estreia aos 20 anos e 258 dias contra o Brasil, em 1963.









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Estatística negativa

Após o fim do primeiro tempo, Restes se tornou o 14º goleiro na história da França a sofrer o primeiro gol de sua carreira internacional diante da Bélgica, um número superior ao de qualquer outro país, segundo estatísticas da Euro Stats. A seleção francesa disputa seu quarto jogo na Liga das Nações da UEFA, nesta noite, após duas vitórias sobre a Turquia (1 a 0) e a Bélgica (1 a 0) fora de casa, e um empate com a Itália (1 a 1) em seu território.









Primeira participação de Yoro

Por outro lado, o zagueiro do Manchester United, Leny Yoro, comemorou sua primeira participação internacional com a seleção francesa, após receber sua primeira convocação no mês passado em razão da lesão de Ibrahima Konaté. Yoro (20 anos) começou a partida como titular ao lado de Maxence Lacroix (Chelsea) na zaga central, diante da ausência de Jérémy Jacquet (Liverpool) por causa de uma lesão leve.

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