Achraf Hakimi coloca o Paris Saint-Germain diante de uma questão difícil

Enquanto Achraf Hakimi segue apresentando atuações excepcionais com a camisa do Paris Saint-Germain, confirmando a cada partida que é um dos pilares mais importantes do time, a diretoria do clube francês começou a se mobilizar para garantir sua permanência com um novo contrato. No entanto, as negociações podem não ser tão fáceis quanto o esperado, diante das reservas do entorno do jogador e das dúvidas sobre o seu próximo passo.

O astro marroquino renovou seu brilho após liderar o Paris Saint-Germain na goleada por 5 a 1 sobre o Le Havre, na noite de ontem, em uma partida marcada por diversas mudanças na escalação do time parisiense, que conquistou sua nona vitória consecutiva em diferentes competições.

Apesar de o Le Havre ter aberto o placar com um gol de Josh Maja, o atual campeão do Campeonato Francês não se abalou e conseguiu virar o confronto com uma forte atuação ofensiva, cujo principal destaque foi Hakimi, que vestiu a braçadeira de capitão na ausência de Marquinhos e fez uma partida excepcional, refletindo seu enorme valor dentro do time.

O internacional marroquino marcou três gols, além de ter dado duas assistências, recebendo nota 10/10 do site francês Foot Mercato, e conquistando com méritos o prêmio de melhor em campo.

Após a partida, Hakimi falou ao canal Ligue 1+ sobre o segredo de seu brilho, afirmando: "É algo impressionante para um lateral! O treinador me ajudou muito e me deu liberdade para aproveitar os espaços e avançar, mantendo o compromisso com a cobertura defensiva quando necessário. Estou feliz e confortável dentro de campo, e me sinto muito bem com os meus companheiros. As coisas estão fluindo com facilidade, e tento aproveitar minha capacidade de marcar gols e me divertir com o que faço."

Luis Enrique não ficou menos impressionado com o que seu astro marroquino vem apresentando, elogiando suas capacidades ofensivas e considerando que ele às vezes ultrapassa as funções do lateral tradicional, avançando para zonas mais adiantadas do que alguns atacantes.

O treinador do Paris Saint-Germain disse na coletiva de imprensa: "Conhecemos muito bem o seu potencial. Ele é um atacante, e às vezes avança mais do que os outros atacantes. É o melhor lateral-direito do mundo. Seus três gols não me empolgam tanto quanto me alegra vê-lo apresentar níveis constantes no mais alto patamar."

Diante desses níveis, a diretoria do Paris Saint-Germain deseja estender o contrato de Hakimi, que atualmente vai até o verão de 2029, segundo o jornal francês L'Équipe, por entender que manter seus serviços representa uma prioridade para o time nos próximos anos.

O caso judicial que o jogador enfrenta não parece afetar a posição do clube, embora seu julgamento por acusação de estupro esteja previsto para começar em 2027, depois que a Corte de Cassação confirmou o encaminhamento do caso a julgamento. Hakimi goza da presunção de inocência e nega categoricamente as acusações feitas contra ele.

Mas o desejo da diretoria parisiense de acelerar o processo de renovação não foi recebido com o mesmo entusiasmo pelo entorno do jogador, pois os próximos a ele entendem que ainda é cedo para entrar em negociações sobre o seu futuro, sobretudo porque a última extensão de seu contrato ocorreu há apenas dois anos.

Entre o desejo do Paris de blindar um de seus principais astros e as reservas do entorno do jogador quanto ao momento da renovação, o futuro de Hakimi permanece aberto a mais de uma possibilidade, especialmente porque ele nunca escondeu seu desejo de retornar ao Real Madrid, o clube com o qual iniciou sua trajetória profissional.

Então, trata-se apenas de um desejo de ponderar antes de tomar uma nova decisão, ou as reservas de Hakimi representam um sinal precoce da possibilidade de sua saída do Paris Saint-Germain no futuro?