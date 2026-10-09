O famoso jornalista Ashraf Ben Ayad considera, em artigo no jornal espanhol "Mundo Deportivo", que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, tem diante de si a oportunidade de superar seu desentendimento com o ídolo argentino Lionel Messi.

E isso aconteceria por meio da organização de uma homenagem histórica à altura de um dos maiores jogadores da história do clube, com a conclusão das obras de reforma do estádio Spotify Camp Nou, abrindo caminho para virar a página do desentendimento e recolocar a relação entre as duas partes nos trilhos.

O artigo de Ashraf Ben Ayad no jornal espanhol foi publicado na íntegra, da seguinte forma:

Laporta é um homem inteligente, que gosta de ser querido por todos. Não liga para as críticas da imprensa, mas um comentário negativo de um torcedor é capaz de provocar sua ira. Tem uma personalidade simples e espontânea a ponto de poder ignorar a resposta a um jornalista, mas faz questão de responder a um torcedor caso o encontre na rua. Ele sempre gosta de ser querido entre as pessoas, especialmente depois de todos esses anos que passou como presidente do clube.

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No que diz respeito aos resultados, o time apresenta seu melhor nível; já em relação às contratações, a torcida do Barcelona sente grande satisfação com o rendimento dos jogadores que se juntaram ao time nesta temporada. Mesmo assim, há algo que Joan Laporta guarda para si e sobre o qual mantém silêncio, que é a tentativa de pôr fim ao rompimento com Lionel Messi algum dia.

Não tenho dúvida de que a homenagem que Messi recebeu em seu país dias atrás levou Laporta a pensar no futuro e a imaginar a importância de realizar uma cerimônia semelhante, ou até melhor do que aquela, no estádio Spotify Camp Nou quando suas obras de reforma estiverem completamente concluídas.









E, na relação entre Joan e Messi, cada parte se manterá firme em sua posição até o fim. O presidente do Barcelona continuará afirmando que fez o que era melhor para o clube, enquanto o craque argentino seguirá evocando com dor o dia 5 de agosto de 2021.

Mas, em meio a tudo isso, o Barcelona, enquanto clube, merece que as coisas voltem aos trilhos e que seja dada aos sócios a oportunidade de aplaudir, com um aplauso histórico, o melhor jogador da história do futebol.

E não tenho a menor dúvida de que Laporta tentará concretizar isso com a aproximação da conclusão definitiva do novo estádio. E fará isso ao seu próprio estilo, mas o fará de uma forma que dê ao seu trabalho um brilho ainda maior. Messi é parte essencial deste grande clube, e assim continuará sendo para sempre.