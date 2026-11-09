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Roberto Mancini intensifica a investida por Nicolo Tresoldi e disputa abertamente o artilheiro da seleção sub-21. Depois de Matteo Palma, a DFB corre o risco de perder mais um jogador para a Itália.

Durante uma coletiva no centro de treinamento da federação, em Coverciano, o técnico da seleção italiana revelou que não foi o único a procurar Tresoldi diretamente: Claudio Ranieri também participou das conversas. A cúpula do futebol italiano está empenhada em convencer o atacante de 22 anos do Club Brugge e quer definir a situação.

"Conversei com Tresoldi, e Ranieri também conversou com ele", disse Mancini. "Acho que ele precisa sentir vontade de jogar pela Itália. Ele nasceu na Itália, assim como seu pai, que foi campeão europeu com a seleção sub-21. Acredito que existe a possibilidade de ele escolher a Azzurra." Mancini acrescentou: "Ele sabe que pode ser um jogador importante para nós."

Para a DFB, a situação se torna delicada. Tresoldi passou pelas seleções de base da Alemanha e vem chamando a atenção por seu desempenho desde que trocou o Hannover 96 pela Bélgica. Em Bruges, rapidamente se firmou como peça importante e entrou na mira de clubes internacionais.

Getty Images

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DFB também disputa Nicolo Tresoldi; decisão fica para o verão de 2027

O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, também já procurou Tresoldi pessoalmente para tentar manter o talento ofensivo ligado à DFB. O jogador de 22 anos, porém, vem adiando a decisão definitiva sobre qual seleção principal defenderá.

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"Meu coração está um pouco dividido, 50% Itália e 50% Alemanha", disse o atacante em setembro. Tresoldi quer continuar defendendo a seleção alemã até a Eurocopa sub-21, no verão de 2027. Só depois pretende tomar a decisão definitiva.

Há poucos dias, os dirigentes da DFB sentiram que a federação italiana está disposta e é capaz de buscar jogadores entre os talentos da Alemanha. O zagueiro Matteo Palma, da Udinese Calcio, que havia passado pelas seleções alemãs sub-16 e sub-17, deu as costas à Alemanha e escolheu a Squadra Azzurra.

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Mancini convocou prontamente o jogador de 18 anos para as próximas partidas da Liga das Nações, contra a França, em 12 de novembro, e a Bélgica, em 15 de novembro.