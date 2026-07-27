Segundo Schweinsteiger, apenas Joshua Kimmich e Felix Nmecha assumiram responsabilidades. "Depois disso, já fica difícil", avaliou Schweinsteiger numa entrevista dupla com Oliver Kahn ao Bild e depois falou sobre Jamal Musiala.

"Acho significativo que o melhor momento de Musiala tenha sido apenas um carrinho nos dezasseis avos de final contra o Paraguai", disse Schweinsteiger. "Sentia falta disso há muito tempo. Antes, acontecia de Musiala sofrer 12 faltas num jogo e, nas 12 vezes, aceitar depois o aperto de mão do adversário."

Dirigindo-se ao seu antigo colega Kahn, disse: "Olli, pergunto-te: terias apertado a mão ao teu adversário depois de ele te fazer falta pela quarta vez?" A resposta de Kahn: "Mas essa pergunta não era a sério, pois não?"

Jamal Musiala teve de ser operado depois do Mundial

Schweinsteiger conduziu a equipa da DFB, juntamente com o capitão Philipp Lahm, ao título mundial em 2014; com o Bayern, os dois venceram a tríplice coroa em 2013. "Quer no Bayern quer na seleção, eu sabia sempre quem eram os meus líderes", recordou Schweinsteiger. "Se tens verdadeiros líderes, não és eliminado duas vezes na fase de grupos de um Mundial e depois outra vez nos dezasseis avos de final."

Musiala, criticado por Schweinsteiger, esteve vários meses afastado depois da fratura do perónio sofrida no verão passado e só celebrou o seu regresso no início do ano. Desde então, mostrou a sua qualidade apenas de forma muito pontual; no Mundial, desiludiu tal como toda a seleção alemã.

Depois disso, foi submetido a uma operação, há muito planeada, para remover uma placa metálica. "Com a intervenção, o jogador ofensivo pode cumprir a preparação para a temporada de acordo com um plano claramente estruturado, de modo que o arranque dos jogos oficiais do Bayern fique assegurado", anunciaram os muniqueses num comunicado. Segundo consta, Musiala deverá voltar aos treinos com a equipa depois da viagem à Ásia (de 1 a 8 de agosto) e estar presente a 22 de agosto na Supertaça contra o Borussia Dortmund. Recentemente, circularam rumores desenfreados sobre um alegado interesse do Galatasaray Istambul nele, que o recordista turco desmentiu, no entanto.