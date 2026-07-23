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"Acha que tem sempre razão"... Artigo espanhol ataca Pérez por causa de Rodri

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O presidente do Real Madrid gera dúvidas com a sua posição sobre a contratação do melhor jogador do Mundial de 2026

O escritor espanhol Jesús Sánchez, jornalista do jornal "Marca", desferiu um ataque duro contra Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, devido à sua posição sobre a contratação de Rodri, meio-campista do Manchester City, considerando que a convicção do presidente do clube pode ser o único obstáculo à concretização de um negócio que conta com amplo apoio dentro dos círculos madridistas.

O artigo de Sánchez foi intitulado "A insensatez de não contratar Rodri", no qual atacou Pérez, na sequência dos relatos da imprensa que revelaram que o presidente do Real Madrid é a única pessoa dentro do clube que continua hesitante quanto à contratação de Rodri, devido aos seus receios de que o jogador venha a sofrer novas recaídas ao nível das lesões.

O escritor espanhol considera que todas as circunstâncias parecem favoráveis à chegada do meio-campista vencedor da Bola de Ouro ao estádio Santiago Bernabéu, sobretudo após o seu brilhantismo no Mundial e a necessidade da equipa merengue de um jogador capaz de comandar o meio-campo na era pós-Toni Kroos, sublinhando que a persistência da hesitação sobre o negócio representa algo incompreensível perante o consenso popular e técnico quanto à sua importância.

Segue-se o texto do artigo:

"Tudo isto pode estar ligado à convicção de Florentino Pérez de que Rodri é realmente o jogador de que a equipa precisa. Todos os outros fatores parecem estar alinhados. E é precisamente por isso que a contratação de Rodri pode transformar-se num negócio impossível para o Real Madrid. Pois quem consegue mudar a convicção de alguém que acredita sempre estar certo, por ter conseguido tomar as decisões acertadas em inúmeras ocasiões?

Se a aprovação final depende de Florentino, então o resto dos detalhes parece simples. Nunca antes houve uma oportunidade tão perfeita de contratar um jogador, nem o caminho para a contratação de um jogador que ostenta a Bola de Ouro foi de tão aparente facilidade.

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O apoio dos adeptos, como se viu recentemente na praça de Cibeles, o clamor generalizado nas redes sociais dentro do meio madridista (a par da inquietação que domina os adeptos dos rivais), o nível excecional exibido pelo meio-campista de origem madridista no Mundial após ter superado o fantasma da lesão, a necessidade da equipa merengue de um jogador que crie o ritmo na era pós-Toni Kroos, além do próprio desejo de Rodri de ver o céu azul de Madrid todas as manhãs (completamente diferente do ambiente de Manchester), ou por outras palavras, o seu desejo de regressar a casa, são todos fatores que fazem com que este negócio pareça natural e lógico.

A ideia surgiu e cresceu de forma espontânea, e tudo o que precisa é que o clube a deixe crescer. E o verdadeiramente estranho não é falar da possibilidade de concretizar o negócio, mas sim que este ainda não tenha sido fechado, e que o Real Madrid não tenha começado a cuidar realmente desta "planta".

Mourinho pode ter a chave da solução

Porquê? Assim responderia Mourinho, que é um dos poucos treinadores capazes de mudar a opinião do presidente do clube, e pode ser ele a chave para desvendar este enigma.

Além disso, o negócio não deveria estar ligado a qualquer venda. E o adepto do Real Madrid não quer pensar que a não concretização da contratação se deve ao facto de o nome de Rodri ter surgido associado à lista de indicações de Riquelme, ou por causa de Vinícius Júnior não ser necessariamente o amigo próximo do jogador do Manchester City após o que aconteceu durante a cerimónia da Bola de Ouro de 2024.

Os adeptos do Real Madrid querem acreditar que o seu clube, após dois anos de resultados irregulares, toma as suas decisões com lógica e sensatez. Não há maior sinal de boa gestão desportiva do que contratar precisamente este Rodri para este Real Madrid.

Pois, possuindo a equipa merengue um arsenal ofensivo semelhante a uma "arma nuclear" que inclui Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, a equipa, que se assemelha no seu estilo à seleção francesa, carece precisamente da pessoa capaz de traçar o plano, organizar a sua forma de jogar e dar ao desempenho uma identidade clara.

E não fica por aí, pois o Real Madrid também precisa de reforçar os laços emocionais e desportivos com a melhor seleção do mundo, a seleção espanhola. Rodri significa evolução."

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