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Ação rápida: Barcelona persegue o primo do craque do Bayern de Munique

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O Barcelona planeja desenvolver o jogador

O Barcelona iniciou suas movimentações para contratar o zagueiro do Hamburgo, da Alemanha, durante a atual janela de transferências.

De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, correspondente da rede Sky Sport Alemanha, as negociações entre Barcelona e Hamburgo continuam em andamento, diante do desejo do clube catalão de contratar o jovem zagueiro Mikael Baza, enquanto o jogador demonstra grande receptividade em viver uma nova experiência na Espanha.

Baza tem 16 anos de idade e atua na posição de zagueiro central, além de se destacar pela habilidade com o pé esquerdo, enquanto resta apenas um ano em seu contrato com o Hamburgo, o que pode facilitar sua transferência.

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O correspondente da Sky Alemanha esclareceu que o Barcelona não planeja promover o jogador diretamente para o time principal, já que o clube elaborou um programa para desenvolvê-lo que começa pelo Barcelona Atlètic e pela equipe sub-19 do Barcelona, antes de promovê-lo gradualmente ao time principal caso mantenha sua evolução.

Mikael Baza desperta atenção adicional da imprensa por ser primo do zagueiro alemão Jonathan Tah, astro do Bayern de Munique.

Os dirigentes do Barcelona consideram que o jovem zagueiro possui características que o habilitam a ser um dos mais destacados talentos defensivos dos próximos anos, o que levou o clube a se movimentar cedo para contratá-lo antes que outros clubes europeus entrassem na disputa pelas negociações.

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